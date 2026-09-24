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خروج اعتراضی کشورها هنگام سخنرانی نتانیاهو

ترک سالن از سوی نمایندگان کشورهای مختلف، با آغاز سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل همراه شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۵۲
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سازمان ملل

به گزارش تابناک؛ ترک جلسه سخنرانی از سوی نمایندگان بسیاری از کشورها، همزمان با سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل رقم خورد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خروج نمایندگان این کشورها واکنش نشان داد و گفت: «اگر افراد ترسوی دیگری هستند که سالن را ترک نکرده‌اند، از آن‌ها می‌خواهم همین حالا خارج شوند.»

وی همچنین با اشاره به اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای ایران مدعی شد: «نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار دشوار بود، اما برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته‌ام.»

نتانیاهو در ادامه افزود: «اسرائیل ضمن دفاع از خود، از بسیاری از کشورهایی نیز دفاع می‌کند که هیئت‌هایشان همین الآن سالن را ترک کردند.»

وی با انتقاد از برخی کشورهای غربی اظهار داشت: «شگفت‌آور است که برخی از کسانی که ما را به استعمار متهم می‌کنند، خود در بریتانیا و فرانسه هستند. به آن‌ها می‌گویم دروغ بس است، شما جهان را استعمار کردید.»

نتانیاهو تأکید کرد: «این اولین بار نیست که با خطر نابودی خود مواجه می‌شویم.» وی افزود: «مسئله بر سر سرزمین‌ها نیست، بلکه بر سر موجودیت یک دولت یهودی است.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پایان سخنانش گفت: «پیروز خواهیم شد، چراکه گزینه دیگری نداریم.»

فضای اعتراض به نتانیاهو از قبل قابل پیش‌بینی بود. رهبران جهان در سخنرانی‌های خودشان در مجمع عمومی سازمان ملل حتی پیش از آنکه هواپیمای نتانیاهو به زمین بنشیند انتقادهای علنی تندی را نثار رژیم صهیونیستی کرده‌اند.

شهردار نیویورک نیز پیش‌تر او را به بازداشت تهدید کرده بود. علاوه بر این نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نتانیاهو اکنون دوستان کمتری در هر دو حزب سیاسی در واشنگتن دارد.

دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دوست دیرینه نتانیاهو هم هیچ برنامه‌ای برای دیدار با او ندارد.

در هفته‌های اخیر، چندین خبرنگار از ترامپ پرسیده‌اند که آیا در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر در فلسطین اشغالی از نخست‌وزیری نتانیاهو حمایت خواهد کرد یا خیر، اما او از پاسخ مستقیم طفره رفته است

با طولانی شدن جنگ علیه ایران و رویگردان شدن شمار بیشتری از اعضای حزب جمهوری‌خواه از اسرائیل، روابط ترامپ با نخست‌وزیر اسرائیل تیره‌وتار شده است.

این مسئله حتی اگر دو طرف بهانه‌هایی مانند جور نبودن برنامه‌ها یا پیش رو بودن اعیاد بزرگ یهودی یا میزبانی ترامپ از رئیس‌جمهور چین را پیش بکشند بااهمیت و بی‌سابقه است.

سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه در حالی انجام شد که نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند نگاه افکار عمومی مردم آمریکا به اسرائیل در میان هر دو حزب به نازل‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده است.

حتی اگر نتانیاهو بخواهد این سفر را رویدادی عادی نشان دهد، صرفِ حضور او در این نشست، تنوع و گستردگی مخالفانش را در کشوری که اسرائیل بیشترین حساب را روی آن باز کرده است، برملا می‌سازد

رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند انتظار می‌رود سخنرانی نتانیاهو موجی از اعتراضات گسترده را در خارج از ساختمان سازمان ملل به راه بیندازد و او تنها حدود ۲۴ ساعت در نیویورک حضور خواهد داشت.

این در حالی است که او در سال‌های گذشته در نشست‌ها و رویدادهای متعددی در حاشیه نشست مجمع عمومی شرکت می‌کرد.

منبع: فارس

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