رئیس‌جمهور چین با حمایت از بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در اسلام‌آباد، خواستار ازسرگیری روند حل‌وفصل اختلافات میان دو کشور از طریق گفت‌وگو شد.

شی خطاب به ایران و آمریکا: به مسیر مذاکره بازگردید

به گزارش تابناک؛ شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین پنجشنبه‌شب در سخنانی بر حمایت پکن از بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات و ازسرگیری روند حل‌وفصل مسائل میان دو کشور از طریق گفت‌و‌گو تأکید کرد.

شی جین‌پینگ از واشنگتن و تهران خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن به مسیر حل‌وفصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند و اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو حل کنند.

رئیس‌جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تایوان گفت: امیدواریم آمریکا به مواضع صحیح خود در مخالفت با استقلال تایوان پایبند بماند و با این مساله به صورت مسئولانه و سنجیده برخورد کند.

منبع: ایسنا