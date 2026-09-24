شی خطاب به ایران و آمریکا: به مسیر مذاکره بازگردید
رئیسجمهور چین با حمایت از بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در اسلامآباد، خواستار ازسرگیری روند حلوفصل اختلافات میان دو کشور از طریق گفتوگو شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ شی جینپینگ رئیسجمهور چین پنجشنبهشب در سخنانی بر حمایت پکن از بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات و ازسرگیری روند حلوفصل مسائل میان دو کشور از طریق گفتوگو تأکید کرد.
شی جینپینگ از واشنگتن و تهران خواست تا در سریعترین زمان ممکن به مسیر حلوفصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند و اختلافات خود را از طریق گفتوگو حل کنند.
رئیسجمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تایوان گفت: امیدواریم آمریکا به مواضع صحیح خود در مخالفت با استقلال تایوان پایبند بماند و با این مساله به صورت مسئولانه و سنجیده برخورد کند.
منبع: ایسنا
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