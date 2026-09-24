قالیباف یقهٔ بسنت را رها نمیکند
قالیباف در واکنش به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضهٔ آمریکا نوشت: «آمریکا! سود ۵.۱ درصدی اوراق قرضه ۱۰ سالهات مبارک! ماشاءالله.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضهٔ آمریکا نوشت: «آمریکا! سود ۵.۱ درصدی اوراق قرضه ۱۰ سالهات مبارک! ماشاءالله.
تازه باید جشن هم بگیرید، چون برای دو سال آینده، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
دلتان میخواست ایران را به عقب و به دهه ۱۹۷۰ میلادی برگردانید؟ کسی به شما نگفته بود که درافتادن با ایران، کار آماتورها نیست؟
حالا ما خود شما را به وضعیت دهه ۱۹۷۰ برمیگردانیم؛ با همان نرخهای بهرهی بالا، قیمتهای سرسامآور بنزین، کمبود گازوئیل و البته شلوارهای دمپاگشاد! از این نوستالژی حسابی لذت ببرید!»
این درحالی است که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ برگشته و بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۴ درصد رسیده که از سال ۲۰۰۴ بیسابقه است.
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