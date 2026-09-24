تقدیر رئیس مجمع تشخیص از پزشکیان

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تقدیر از سخنان رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، آن را فریاد ملت مظلوم ایران و نشانه ایستادگی یکپارچه نظام در برابر مستکبران و زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه دانست.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تقدیر از سخنان رئیس‌جمهوری در سازمان ملل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه ایشان از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

پاسخ استوار و حکیمانه به یاوه‌گویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه ایستاده است.

این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزش‌های انقلاب شایسته تقدیر است.»