تقدیر رئیس مجمع تشخیص از پزشکیان
آیتالله صادق آملی لاریجانی با تقدیر از سخنان رئیسجمهوری در سازمان ملل، آن را فریاد ملت مظلوم ایران و نشانه ایستادگی یکپارچه نظام در برابر مستکبران و زیادهخواهیهای نظام سلطه دانست.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۱۷| |
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آیتالله صادق آملی لاریجانی با تقدیر از سخنان رئیسجمهوری در سازمان ملل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیسجمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه ایشان از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.
پاسخ استوار و حکیمانه به یاوهگویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه ایستاده است.
این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزشهای انقلاب شایسته تقدیر است.»
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