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پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران

رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: ملت ایران قربانی تروریسم است و در برابر حملات تحمیلی از خود دفاع کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۰۵
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ «مسعود پزشکیان» امروز چهارشنبه -یکم مهرماه ۱۴۰۵- در هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: دیروز رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایران تروریست است، ما قربانی تروریسم هستیم، من از ایرانی می‌آیم که رهبرمان را بدون هیچ دلیل و برهان قانونی ترور کردند، من از ایرانی می‌آیم که مدرسه‌ای را بمباران کردند، کودکان میناب را ببینید، کودکانی که بمباران و کشته شدند، اسرائیل و آمریکا با سلاح‌های خود کودکان ما را شهید کردند، کودکان ما هیچ گناهی مرتکب نشده بودند.

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ما از خودمان دفاع کردیم تروریست نیستیم

وی افزود: لامرد شهر کوچکی در ایران است، کودکان ما در یک سالن ورزشی مشغول ورزش کردن بودند، آمریکا این ورزشگاه را با بمب‌های خوشه‌ای که به چند هزار تکه تقسیم می‌شد، بمباران کرد. آنها دانشمندان، مردم، زنان و کودکان ما را شهید کردند. تروریست‌ها و تربیت‌کنندگان تروریسم به ما برچسب تروریست می‌زنند، ما فقط از خودمان دفاع کردیم، تروریسم نیستیم.

ما مردم را مورد حمله قرار ندادیم

رئیس‌جمهور با اشاره به آماج حملات ناجوانمردانه دشمن، اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل با آخرین تجهیزات کشورمان را مورد تهاجم قرار داردند، اما مردم ما با قدرت از کشورشان دفاع کردند، آنها ما را مورد حمله قرار دادند، اما ما در مقابل آنان سرخم نکردیم، به حملات آنها پاسخ دادیم، اما ما مردم را مورد حمله قرار ندادیم.

پزشکیان ادامه داد: مدرسه، بیمارستان، مراکز علمی، پل‌ها و زیرساخت‌های ما را مورد حمله قرار دادند که خلاف قوانین بین‌المللی بود.

برای دفاع از خود، از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح، از مذاکره نمی‌گریزیم

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن است که به جای قمار بر روی توهمات دیگران، عقلانیت خود را بیازمایید. ایران هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده، و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ بر ما تحمیل شد. اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود، از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح، از مذاکره نمی‌گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده‌ایم.

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سلاح‌های کشتار جمعی در دست اسرائیل است اما  بازرسی‌ها در ایران 

سخن ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند پرهیز از معیار‌های دوگانه است؛ بمب اتم و دیگر سلاح‌های کشتار جمعیِ این منطقه در دست رژیم اسرائیل است؛ اما بازرسی‌ها از ایران درخواست می‌شود! اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد! اسرائیل بمب اتم دارد، عضو ان. پی. تی نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس به سرزمین‌های اشغالی راه نداده، اما میلیارد‌ها دلار سلاح رایگان پاداش می‌گیرد و مصونیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند!

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تأکید رئیس‌جمهور بر حقوق سلب‌ناشدنی ملت‌ها در جهان

پزشکیان افزود: تکرار می‌کنم؛ بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرس‌ها در ایران! اسرائیل می‌کشد، ولی ایران تحریم می‌شود! تراژدی اینجا است که به هر کس بگویید خنده اش می‌گیرد؛ تحریم فقرا و مردم بیگناه را نشانه می‌گیرد؛ مردم را قربانی نیت‌های شوم خود می‌کند.

ایران حقوق برابر می‌خواهد و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرد

وی ادامه داد: اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار سنجیده شوند و حقوق بشر، ابزار رقابت ژئوپلتیک نشود. ایران، امتیازی ویژه نمی‌خواهد، حقوق برابر می‌خواهد و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرد.

قدرتمندترین ارتش‌ها نیز قادر به ایجاد امنیت پایدار نخواهند بود

رئیس جمهور اظهار کرد: ایران، در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است؛ جهان، بدون داشتن قدرت خطرناک است؛ اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد، امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر اعتماد میان ملت‌ها از بین برود، حتی قدرتمندترین ارتش‌ها نیز قادر به ایجاد امنیت پایدار نخواهند بود.

پزشکیان تصریح کرد: اگر حقوق بین‌الملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشور‌های بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تامین امنیت خود تنها بر قدرت خویش تکیه کنند و این آغاز جهانی خطرناک‌تر برای همه ما خواهد بود.

 وقتی تحریم جای دیپلماسی را می‌گیرد

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که قرن بیست و یکم، به دوران بازگشت به سیاست زورمدارانه و حکومت زورمداران تبدیل شود، گفت: نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفت‌و‌گو را بگیرد.

یا امنیت را با هم می‌سازیم، یا ناامنی را با هم تحمل خواهیم کرد

رئیس جمهور افزود: ایران قدرت خود را حفظ می‌کند، ما جهان را نه به جنگی دیگر، بلکه به صلح و عدالت فرا می‌خوانیم؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچکس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت؛ یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت، یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.

پزشکیان اظهار کرد: ما به ساختن آینده‌ای می‌اندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی، حقوقی سلب ناشدنی و مشترک، برای همه ملت‌ها باشد؛ آینده‌ای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم زند.

صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست

وی گفت: نظمی که شایسته نام بین المللی باشد باید بر پایه برابری ملت‌ها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود؛ زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود، عدالت نیست.

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