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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

درخشش خدایی با مدال تاریخی ژیمناستیک

آرمان خدایی در فینال خرک حلقه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با نمره ۱۴.۵۶۶ دوم شد و نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در خرک حلقه بازی‌های آسیایی را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۰۹
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مدال تاریخی خدایی در پرش خرک بازی‌های اسیاییبه گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، آرمان خدایی، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.

این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود؛ مدالی تاریخی که نام آرمان خدایی را در تاریخ ژیمناستیک ایران ثبت کرد.خدایی در این رقابت عملکرد بسیار خوبی داشت و در نهایت با ایستادن در جایگاه دوم، نخستین مدال ایران در خرک حلقه بازی‌های آسیایی را به ارمغان آورد.

مدال تاریخی خدایی در پرش خرک بازی‌های اسیایی

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بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژیمناستیک مدال نقره
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