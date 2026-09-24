مجید اخوان؛ در پاسخ به چرایی بازگشت هواپیمای یکی از ایرلاین‌های ایرانی در مسیر تهران - دوشنبه به فرودگاه امام (ره) گفت: به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین‌های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران - دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران بازگردد.

وی همچنین از مسافران خواست که پیش از سفر حتما اطلاعات لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند.

همچنین براساس پیگیری‌ها، اعلام شد که از ساعت ۲۴ شب گذشته کلیه پرواز‌های ایرلاین‌های ایرانی به امارات متحده عربی نیز لغو شده است.

منبع: ایسنا