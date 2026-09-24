محدودیت خزانهداری انگلیس برای ۵ بانک ایران
خزانهداری انگلیس روند صدور مجوز برای فعالیتهای مالی ۵ بانکی که پیش از این تحریم شدهاند را محدودتر کرده و گفته جز در موارد استثناء مجوز صادر نمیکند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ دفتر اجرای تحریمهای مالی خزانهداری انگلیس (OFSI) اعلام کرد که درخواست مجوز پنج بانک و نهاد بانکی ایرانیِ فعال در نظام مالی این کشور از این پس بهطور پیشفرض رد میشود.
بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک بینالمللی پرشیا مشمول این سیاست هستند.
در حال حاضر این ۵ بانک برای انجام برخی فعالیتهای مالی در انگلیس به مجوزهای خزانهداری این کشور نیاز دارند.
این بانکها از مهر ۱۴۰۴ در چارچوب تحریمهای هستهای انگلیس علیه ایران تحریم شدهاند. با این حال از طریق نهادهای بانکی ثبتشده در انگلیس همچنان در نظام مالی این کشور فعالیت میکردند.
دفتر OFSI گفته درخواست مجوز این بانکها جز در موارد استثنایی یا الزامات قانونی پذیرفته نمیشود و مجوز فعلی انجام برخی تراکنشهای مالی نیز پس از ۳۰ مهر تمدید نخواهد شد.
منبع: فارس
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