اعتراض فرماندار کالیفرنیا به یاوهگوییهای ترامپ درباره ایران
فرماندار کالیفرنیا به یاوهگوییهای ترامپ درباره ایران اعتراض کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۹| |
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به گزارش تابناک؛ گوین نیوسام در همایشی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم آمریکا گفت: [ترامپ]تقریباً خواستار نسلکشی ۹۳ میلیون نفر (کل جمعیت ایران) شد.
وی با کنایه به مشکل روانی ترامپ، گفت: اینگونه اظهارات عادی نیست! هیچچیز عادی در آن وجود ندارد!
منبع: تسنیم
گزارش خطا
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ببین چقدر آزادی هستش اونجا.
یک استاد سیاسی میگفت دموکراسی در کل دنیا نسبت به آنچه در آمریکا میباشد یک شوخی بیش نیست.
یک استاد سیاسی میگفت دموکراسی در کل دنیا نسبت به آنچه در آمریکا میباشد یک شوخی بیش نیست.
پاسخ ها
بنده خدا| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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