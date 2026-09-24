فرماندار کالیفرنیا به یاوه‌گویی‌های ترامپ درباره ایران اعتراض کرد.

اعتراض فرماندار کالیفرنیا به یاوه‌گویی‌های ترامپ درباره ایران

به گزارش تابناک؛ گوین نیوسام در همایشی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم آمریکا گفت: [ترامپ]تقریباً خواستار نسل‌کشی ۹۳ میلیون نفر (کل جمعیت ایران) شد.

وی با کنایه به مشکل روانی ترامپ، گفت: این‌گونه اظهارات عادی نیست! هیچ‌چیز عادی در آن وجود ندارد!

منبع: تسنیم