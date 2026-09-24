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اعتراض فرماندار کالیفرنیا به یاوه‌گویی‌های ترامپ درباره ایران

فرماندار کالیفرنیا به یاوه‌گویی‌های ترامپ درباره ایران اعتراض کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۹
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4012 بازدید
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۵
امریکا

به گزارش تابناک؛ گوین نیوسام در همایشی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم آمریکا گفت: [ترامپ]تقریباً خواستار نسل‌کشی ۹۳ میلیون نفر (کل جمعیت ایران) شد.

 

وی با کنایه به مشکل روانی ترامپ، گفت: این‌گونه اظهارات عادی نیست! هیچ‌چیز عادی در آن وجود ندارد!

 

منبع: تسنیم

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برچسب ها
آمریکا فرماندار کالیفرنیا ترامپ مجمع عمومی سازمان ملل ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
4
11
پاسخ
ترامپ: سگ صهیونیست هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
11
6
پاسخ
ببین چقدر آزادی هستش اونجا.
یک استاد سیاسی میگفت دموکراسی در کل دنیا نسبت به آنچه در آمریکا میباشد یک شوخی بیش نیست.
پاسخ ها
بنده خدا
| Singapore |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
اره تا وقتی که درباره اسراییل کسی حرف نزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
3
10
پاسخ
بعضی ها در ایران برای فحاشی خیلی بیشتر از اینها ازادی دارند.
مسعود خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
3
2
پاسخ
فرماندار کالیفرنیا شخصی سازنده و مثبت که از چم خم ترامپ واپستین به ملت ایران آگاهی میدهد
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