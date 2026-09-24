لحظه فرود ماهرانه هواپیمای پزشکیان در نیویوک

تصاویری از حضور حجت‌الاسلام سید مسعود خامنه ای، فرزند رهبر شهید انقلاب...

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در...

نخست‌وزیر پیشین ترکیه، هنگام شعرخوانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه،...

سردار سرلشکر محسن رضایی در واکنش به تحرکات آمریکا برای قطع خدمات...

دولت ترامپ در جریان دیدار با رهبران و نمایندگان کشورهای عربی خلیج فارس،...

من هربار در چشم‌هایتان از توی این فیلم‌ها خیره می‌شوم بچه‌ها. به...

خبرنگاران در واکنش به اخراج خبرنگاران چند رسانه از جمله سی ان ان از کاخ...