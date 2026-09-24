نبض خبر
لحظه فرود ماهرانه هواپیمای پزشکیان در نیویوک
فرود ماهرانه هواپیمای ایرباس ناوگان تشریفاتی حامل رئیسجمهور ایران توسط خلبان این هواپیما در فرودگاه جان اف کندی آمریکا مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. این لحظات را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان خلبان ویدیو هواپیمای ریاست جمهوری
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عجب مانوری داد ؟!،!،تابناک حالت خوبه ،یه فرود معمولی بود ،چرا از کاه کوه میسازید
مگر هواپیماهای دیگه طور دیگه ای فرود میان ؟؟؟.
مثلا رو سقف
مثلا رو سقف
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ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
تو اون فرودگاه روزی چند هزار تا هواپیما میشینه و بلند میشه. آخه این کجاش ماهرانه بود؟ خودشیفتگی شما به کجا رسیده؟
چندان همماهرانه نبود همش چپکی مشد ابروریزی
پاسخ ها
علب| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
هر سال همین تیتر برای فرود هواپیمای رییس جمهور ایران در این فرودگاه زده میشه . یعنی هر سال فرود ماهرانه دارن ؟ یعنی شرایط جوی مثلا د این موسم از سال خرابه و بقیه با ضربه میشینن روی باند یا مثلا باند خرابه و بقیه میفتن توی چاله های باند ؟