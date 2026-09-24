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کد خبر:۱۳۹۵۷۶۰
کد خبر:۱۳۹۵۷۶۰
7157 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

لحظه فرود ماهرانه هواپیمای پزشکیان در نیویوک

فرود ماهرانه هواپیمای ایرباس ناوگان تشریفاتی حامل رئیس‌جمهور ایران توسط خلبان این هواپیما در فرودگاه جان اف کندی آمریکا مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان خلبان ویدیو هواپیمای ریاست جمهوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
7
28
پاسخ
عجب مانوری داد ؟!،!،تابناک حالت خوبه ‌،یه فرود معمولی بود ،چرا از کاه کوه میسازید
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
8
27
پاسخ
مگر هواپیماهای دیگه طور دیگه ای فرود میان ؟؟؟.
مثلا رو سقف
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
نه دیگه ...‌ندیدی ؟ یه فرمون فرود اومد !!! هواپیماهای دیگه چند بار حلو عقب می کنن تا فرود بیان !!!
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
6
17
پاسخ
ماهرانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
7
8
پاسخ
ای جااااااانم لذت بردم. سرت سلامت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
1
8
پاسخ
این فیلم و خبر مال سفر پارسال ایشان به نیویورک است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
4
18
پاسخ
تو اون فرودگاه روزی چند هزار تا هواپیما میشینه و بلند میشه. آخه این کجاش ماهرانه بود؟ خودشیفتگی شما به کجا رسیده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
8
7
پاسخ
چندان هم‌ماهرانه نبود همش چپکی مشد ابروریزی
پاسخ ها
علب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
اگر اطلاعات لازم رو کسب کنید، متوجه خواهید شد اصل نشسن هواپیما به همین شکل است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
4
9
پاسخ
هر سال همین تیتر برای فرود هواپیمای رییس جمهور ایران در این فرودگاه زده میشه . یعنی هر سال فرود ماهرانه دارن ؟ یعنی شرایط جوی مثلا د این موسم از سال خرابه و بقیه با ضربه میشینن روی باند یا مثلا باند خرابه و بقیه میفتن توی چاله های باند ؟
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
3
11
پاسخ
اخه این موضوع چه اهمیتی داره که هر بار تیتر میزنید.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
5
11
پاسخ
دقیقا کجاش ماهرانه بود
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