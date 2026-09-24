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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

یک طلا و ۳ نقره برای ووشوکاران ایران، موسوی، سینکایی، پناهی و محرمی روی سکو رفتند

چهار ووشوکار ایرانی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان، منهای ۶۵ کیلوگرم، منهای ۷۰ کیلوگرم و منهای ۷۵ کیلوگرم مردان به مدال‌های طلا و نقره رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۷
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یک طلا و ۳ نقره برای ووشوکاران ایران، موسوی، سینکایی، پناهی و محرمی روی سکو رفتند

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، فینال رقابت‌های ووشوی بازی‌های آسیایی امروز (پنجشنبه) برگزار شد که ایران در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم مردان طلایی شد و در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان، منهای ۶۵ کیلوگرم و منهای ۷۰ کیلوگرم مردان به مدال نقره دست یافت.

سهیل موسوی به مدال طلای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم ساندا دست یافت. وی که برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای هند،کره جنوبی و ازبکستان را شکست داده بود در مسابقه نهایی به مصاف عبداله‌یف از قزاقستان رفت و در دو راند مبارزه حریف خود را شکست داد تا به مدال طلا دست یابد.

سوگند سینکایی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان به مدال نقره دست یافت. در این وزن ۱۶ ساندا کار حضور داشتند که سینکایی برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای هند، ویتنام و هنک‌کنگ را از پیش‌رو برداشت و در مبارزه فینال برابر وودی از کشور چین به میدان رفت‌.

یک طلا و ۳ نقره برای ووشوکاران ایران، موسوی، سینکایی، پناهی و محرمی روی سکو رفتند

سینکایی در این مبارزه طی دو راند نتیجه را واگذار کرد تا اولین نقره ای ووشو باشد.

شجاع پناهی نماینده وزن منهای ۶۵ کیلوگرم مردان هم به مدال نقره دست یافت. در این وزن که ۱۶ ساندا حضور داشتند نماینده کشورمان برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام را از پیش‌رو برداشت، اما در مبارزه نهایی برابر وانگ از کشور چین نتیجه را واگذار کرد و نقره‌ای شد.

عرفان محرمی هم نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ساندا مردان بود که به مدال نقره دست یافت. محرمی در این وزن با ۱۴ ساندا کار رقابت می‌کرد که برای رسیدن به فینال حریفانی از کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و قزاقستان را از پیش‌رو برداشت و در مبارزه نهایی برابر ماشوو از چین طی دو راند نتیجه را واگذار کرد و به سومین مدال نقره ساندا دست یافت.

رقابت‌های ساندا بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در ۷ وزن برگزار شد و ایران ۶ نماینده داشت که دیانا رحیمی و مهدی کرمانی با شکست برابر حریفان از دور مسابقات حذف شده بودند.

روز گذشته نیز رقابت‌های تالو در هشت فرم برگزار و خاتمه یافته بود و چین ۶ طلا، ماکائو و هنگ‌کنگ هر کدام یک طلا کسب کردند و در ساندا هم از هفت وزن چین ۶ طلا به نام خود کرد.

بدین ترتیب پرونده ووشو کاران در این دوره از بازی‌های آسیایی بسته شد.

در این دوره از بازی‌های آسیایی ۲۵۰ ووشو کار از ۲۸ کشور حضور داشتند و مسابقات در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی برگزار می‌شد.

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سوگند سینکایی عرفان محرمی شجاع پناهی سهیل موسوی ووشو بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا
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