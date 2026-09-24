دو طلای تاریخی بازی‌های آسیایی برای ایران؛ روئینگ زنان ایران با مجلل، نوروزی و زارعی طلایی شد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه) در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد که فاطمه مجلل در ماده تک نفره سبک وزن زنان و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در فینال دو نفره به مدال طلا رسیدند.

مجلل که به فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان رسیده بود، در خط استارت با حریفانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رقابت می‌کرد.

ملی‌پوش روئینگ ایران در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ زنان ایران را صاحب مدال طلا کند.

ورزشکاران کشورهای هنگ‌کنگ و تایلند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین تیم دو نفره سبک وزن روئینگ زنان ایران موفق شد دومین مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا را برای کاروان ایران دشت کند.

در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ‌کنگ و قزاقستان رفتند و در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

تیم‌های دو نفره ژاپن و هنگ‌کنگ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.