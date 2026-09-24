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بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶؛

۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز بازی‌های آسیایی برای ایران؛ روئینگ زنان ایران با مجلل، نوروزی و زارعی تاریخی شد

سه روئینگ سوار زن ایرانی با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی موفق شدند برای اولین بار در تاریخ، روئینگ زنان ایران را صاحب مدال طلا کنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۵
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دو طلای تاریخی بازی‌های آسیایی برای ایران؛ روئینگ زنان ایران با مجلل، نوروزی و زارعی طلایی شد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه) در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد که فاطمه مجلل در ماده تک نفره سبک وزن زنان و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در فینال دو نفره به مدال طلا رسیدند. تیم روئینگ ۴ نفره هم با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب به مدال نقره رسید.

مجلل که به فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان رسیده بود، در خط استارت با حریفانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رقابت می‌کرد. 

ملی‌پوش روئینگ ایران در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ زنان ایران را صاحب مدال طلا کند.

دو طلای تاریخی بازی‌های آسیایی برای ایران؛ روئینگ زنان ایران با مجلل، نوروزی و زارعی طلایی شد

ورزشکاران کشورهای هنگ‌کنگ و تایلند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مدال طلای روئینگ ۲ نفره زنان

همچنین تیم دو نفره سبک وزن روئینگ زنان ایران موفق شد دومین مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا را برای کاروان ایران دشت کند.

در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ‌کنگ و قزاقستان رفتند و در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

تیم‌های دو نفره ژاپن و هنگ‌کنگ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

دو طلای تاریخی و یک نقره بازی‌های آسیایی برای ایران؛ روئینگ زنان ایران با مجلل، نوروزی و زارعی طلایی شد

روئینگ ۴ نفره نقره‌ای شد

تیم ۴ نفره روئینگ زنان ایران هم به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. در فینال ماده ۴ نفره زنان تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب به مصاف حریفانی از ویتنام، چین و ژاپن رفتند.

ملی‌پوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند. تیم‌ چین با زمان ۶:۲۳ اول شد و تیم ژاپن با ۶:۲۹ در جایگاه سوم قرار گرفت.

دبل مجلل در کسب مدال

در ادامه مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ فاطمه مجلل در ماده تک نفره سنیگن وزن زنان هم شرکت کرد و به مدال برنز رسید.

در فینال ماده تک نفره سنگین وزن زنان فاطمه مجلل با حریفانی از اندونزی، چین‌تایپه، چین، ازبکستان و فیلیپین به رقابت پرداخت که در پایان این رقابت با زمان ۷:۳۵:۹۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید.

ورزشکاران کشورهای چین با رکورد ۷:۲۱ و ازبکستان با رکورد ۷:۲۳ در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند.

یک نقره برای تیم ۲ نفره طلایی

همچنین در فینال ماده دو نفره سنگین وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی یک مدال دیگر هم کسب کرد.

تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۵:۷۸ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند. تیم چین با زمان ۶:۴۵ اول شد و تیم ویتنام با زمان ۷:۰۲ در رده سوم قرار گرفت.

مدال نقره محمودپور در روئینگ سبک وزن آقایان

امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن آقایان توانست مدال نقره را کسب کند. در ادامه مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان امیرحسین محمودپور مصاف حریفان رفت که در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.

تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و تیم کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.

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فاطمه مجلل روئینگ قایقرانی بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
0
2
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