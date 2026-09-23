روز طلایی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا؛ طلای کاراته، eFootball و برنز شمشیربازی
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در چهارمین روز از شروع رسمی بازیها پیگیری شد که روزی طلایی برای کاروان ورزشی ایران رقم خورد. کسب مدال طلا در کاراته و همچنین بخش eFootball بازیهای الکترونیک جایگاه ایران را در جدول مدالی به میان ۱۰ تیم برتر برد. همچنین یک مدال برنز هم در شمشیربازی نصیب ایران شد.
کاروان ورزش ایران در روز چهارم از بیستمین دوره بازیهای آسیایی، با سه مدال طلا، سه نقره و دو برنز و مجموع ۸ مدال در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.
کاراته؛
دومین طلای نعمتیها و قهرمانی تاریخی ایران
محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم، پس از برتری ۵ بر صفر مقابل نماینده لائوس و تکرار همین نتیجه برابر نماینده نپال در نیمهنهایی، در فینال با نتیجه ۶ بر ۳ سناد صوفیانی از عربستان را شکست داد و به مدال طلای بازیهای آسیایی رسید. با این نتیجه، محمود در کنار برادرش مرتضی نعمتی، دومین برادران ایرانی شدند که در یک دوره بازیهای آسیایی به مدال طلا میرسند. کاراته ایران با ۲ طلا و ۳ نقره برای نخستین بار در تاریخ بازیهای آسیایی قهرمان این رشته شد.
ووشو؛
چهار فینالیست برای ایران
روز درخشان ووشوی ایران با صعود چهار سانداکار به فینال کامل شد. سوگند سینکایی پس از پیروزی برابر نمایندگان هند و ویتنام، در نیمهنهایی با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف هنگکنگی گذشت و نخستین فینالیست ووشوی ایران شد. شجاع پناهی پس از شکست حریفانی از ترکمنستان و ازبکستان، در نیمهنهایی نماینده ویتنام را شکست داد. عرفان محرمی نیز پس از عبور از نمایندگان هنگکنگ و کرهجنوبی، در همان راند نخست نیمهنهایی حریف قزاقستانی را با اختلاف ۱۲ امتیاز شکست داد. سیدسهیل موسوی هم پس از پیروزی برابر نمایندگان هند و کرهجنوبی، در نیمهنهایی مقابل حریف ازبکستانی با اختلاف ۱۲ امتیاز به برتری رسید. هر چهار نماینده ایران برای کسب طلا به فینال رسیدند.
پایان کار با مقام چهارمی
حسین قبلهنمای در دو فرم دائوشو و گوئنشو به ترتیب امتیازهای ۶.۶۹۰ و ۶.۶۹۶ را کسب کرد و با مجموع امتیاز ۱۹.۳۸۶ در جایگاه چهارم قرار گرفت. به این ترتیب پرونده تالوکاران ایران در این دوره بسته شد؛ پیش از او شاهین بنیطالبی نهم، مینا پناهی هشتم، هلیا اسدیان چهارم و زهرا کیانی نیز چهارم شده بودند.
شمشیربازی؛
پاکدامن برنزی شد، فتوحی در یکچهارم کنار رفت
علی پاکدامن و محمد فتوحی در مرحله گروهی هر کدام ۴ پیروزی و یک شکست داشتند و مستقیماً به جدول حذفی راه یافتند. پاکدامن در یکهشتم نهایی ۱۵ بر ۱۳ سابریست ازبکستانی را شکست داد و در یکچهارم نهایی در یک دوئل تمامایرانی، محمد فتوحی را ۱۵ بر ۷ مغلوب کرد. پاکدامن در نیمهنهایی مقابل «شن چنپنگ» از چین ۱۵ بر ۹ شکست خورد و به مدال برنز رسید؛ تا شمشیربازی ایران در بخش انفرادی به اولین مدال برسد، اما دست فتوحی از کسب مدال کوتاه ماند. سابر ایران در بخش دختران هم نماینده دارد و در بخش تیمی آقایان هم شانس کسب مدال را خواهد داشت.
روئینگ؛
ایران در هر ۸ ماده، فینالیست شد
روز نخست روئینگ برای ایران با صعود هر ۸ نماینده یا ترکیب اعزامی به فینال بازیهای آسیایی همراه بود. بهمن نصیری با قرار گرفتن در رده سوم مقدماتی تکنفره سنگینوزن مردان به فینال رسید. فاطمه مجلل در تکنفره سبکوزن زنان اول شد و در تکنفره سنگینوزن زنان نیز با رتبه دوم به فینال رفت. زینب نوروزی و کیمیا زارعی در دو نفره سبکوزن اول شدند و در دو نفره سنگینوزن نیز دوم شدند. تیم چهار نفره زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب دوم شد. امیرحسین محمودپور در تکنفره سبکوزن مردان اول ایستاد و هانیه خورسند و سارا فخری نیز در دو نفره تکپاروی زنان با قرار گرفتن در رده سوم و با توجه به زمان ثبتشده، راهی فینال شدند. به این ترتیب ایران در هر هشت مادهای که شرکت کرده، فینالیست دارد.
قایقرانی؛
صعود دو کایاکسوار و یک کانوی دو نفره به مراحل بعد
در قایقرانی آبهای آرام، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان با زمان ۱:۵۲.۹۳۹ سوم شدند و به فینال رسیدند. در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان نیز علی آقامیرزایی و پیمان قویدل ابتدا سوم شدند و پس از بررسی ژوری، نتیجه نهایی تأیید شد و آنها مستقیم به فینال رفتند. مائده شورگشتی و هدیه خیرآبادی نیز در کانوی دونفره ۵۰۰ متر زنان پنجم شدند و به نیمهنهایی صعود کردند. هیوا افضلی در کانوی تکنفره ۲۰۰ متر زنان چهارم شد و به مرحله پلیآف رفت.
تیراندازی؛
یاسی هشتم شد، رستمیان و طوماری به فینال نرسیدند
سامیه یاسی با کسب ۵۷۶ امتیاز تنها فینالیست ایران در تپانچه ۱۰ متر زنان بود، اما در فینال با امتیاز ۱۱۵.۵ در جایگاه هشتم قرار گرفت. هانیه رستمیان با ۵۷۱ امتیاز هجدهم و زینب طوماری با ۵۶۸ امتیاز بیستوهفتم شدند و از رسیدن به فینال بازماندند. تیم ایران نیز در بخش تیمی ششم شد.
کبدی؛
مردان مقتدر، زنان مغلوب هند
تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی مقابل مالزی با نتیجه ۶۷ بر ۳۳ به پیروزی رسید. ایران پیش از این نپال را نیز شکست داده بود و در ادامه باید مقابل تایلند و پاکستان قرار بگیرد. در بخش زنان، ایران پس از پیروزیهای پرقدرت برابر ژاپن و بنگلادش، در دیدار تعیین صدرنشین گروه A مقابل هند ۳۷ بر ۲۳ شکست خورد و فرصت صدرنشینی را از دست داد؛ هرچند صعودش به مرحله بعد قطعی شده است.
هندبال؛
صعود ایران به یکچهارم نهایی
تیم ملی هندبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی بازیهای آسیایی به مصاف قزاقستان رفت و با نتیجه ۲۸ بر ۲۳ به پیروزی رسید. ایران نیمه نخست را نیز ۱۶ بر ۱۳ برد و با این پیروزی، سه امتیازی شد و جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد.
بسکتبال سهنفره؛
سه برد برای مردان و زنان
تیم مردان ایران با شکست چین، هنگکنگ و مالزی، مرحله گروهی را با سه پیروزی به پایان رساند و مستقیم به جمع هشت تیم برتر صعود کرد. تیم زنان نیز در سه مسابقه خود ازبکستان را ۱۹ بر ۵، ژاپن را ۱۸ بر ۱۶ و چین تایپه را ۱۳ بر ۸ شکست داد و راهی مرحله حذفی شد. با این حال، مصدومیت فرناز خدامرادی باعث شد تیم زنان ادامه رقابتها را با سه بازیکن دنبال کند.
تنیس روی میز؛
دو برد در دوبل مردان، کامبک ایلوخانی در انفرادی
نوشاد و نیما عالمیان در دوبل مردان پاکستان را ۳ بر صفر شکست دادند و بنیامین فرجی و آرین غفاری نیز با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مالدیو به یکشانزدهم نهایی رسیدند. در بخش انفرادی زنان، مهشید اشتری ۴ بر یک مغلوب نماینده اندونزی شد و حذف شد؛ اما ستایش ایلوخانی پس از عقب افتادن ۳ بر صفر، چهار گیم متوالی را برد و با کامبکی تماشایی ۴ بر ۳ به مرحله بعد صعود کرد تا با هینا هیاتا، ستاره ژاپنی و نفر ششم رنکینگ جهان، روبهرو شود.
اسکواش؛
دو صعود و یک حذف
سپهر اعتمادپور در نخستین مسابقه انفرادی مردان ۳ بر صفر مقابل نماینده ژاپن شکست خورد و حذف شد. در بخش زنان، فرشته اقتداری با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نماینده مغولستان و نجمه بوشهریزاده با برتری ۳ بر ۲ برابر حریف پاکستانی به جمع ۱۶ نفر برتر رسیدند.
فوتبال؛
حذف ایران با شکست سنگین
تیم فوتبال امید ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی با نتیجه ۴ بر یک مقابل کره شمالی شکست خورد و از صعود به یکچهارم نهایی بازماند. شاگردان حسین عبدی پیش از این امارات را ۳ بر یک شکست داده و برابر چین به تساوی بدون گل رسیده بودند، اما با این شکست، با چهار امتیاز در رده سوم قرار گرفتند که برای صعود کافی نبود.
والیبال ساحلی؛
دومین برد و صعود قطعی
زوج عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی با برتری ۲ بر صفر مقابل عمان، دومین پیروزی متوالی خود را به دست آوردند و صعودشان به مرحله حذفی قطعی شد. ایران پیش از این تیمور شرقی را نیز ۲ بر صفر شکست داده بود و در دو مسابقه ابتدایی حتی یک ست هم واگذار نکرده است.
بوکس؛
شروع قدرتمند شهبخش و کاظمی
دانیال شهبخش در وزن ۶۵ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده اندونزی به پیروزی قاطع ۵ بر صفر رسید و به یکشانزدهم نهایی صعود کرد. مهدی کاظمی نیز روز گذشته در وزن ۵۵ کیلوگرم نماینده کره شمالی را شکست داده بود و در مرحله بعد با بوکسور قزاقستانی روبهرو میشود.
ورزشهای الکترونیک؛
مدال طلای eFootball و ششمی در گرنتوریسمو
حسن پاجانی در بخش PC و ابوالفضل آقایینسب در بخش Mobile ابتدا ژاپن را در نیمهنهایی شکست دادند و به فینال رسیدند. در فینال، آقایینسب ۲ بر یک مغلوب نماینده مالزی شد، اما پاجانی در بازی دوم ۳ بر صفر به پیروزی رسید و ایران با تفاضل گل بهتر قهرمان شد. تیم ایران در مجموع شش مسابقه خود در مرحله گروهی و حذفی، هر شش بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
امیرحسین حسینی، نماینده ایران در گرنتوریسمو «Gran Turismo»، در نیمهنهایی گروه A در جایگاه ششم قرار گرفت و نتوانست به فینال صعود کند.
دوچرخهسواری؛
میرباقری نوزدهم شد
آرش میرباقری در مسابقه استقامت جاده مردان در جایگاه نوزدهم قرار گرفت. او پیش از این در تایمتریل انفرادی هشتم شده بود. در مسابقه استقامت، دو نماینده قزاقستان اول و دوم شدند و رکابزن ژاپن به مدال برنز رسید.