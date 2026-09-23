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ابر ال‌نینو ممکن است طی ۶ ماه جان ۴۵۰ هزار نفر را بگیرد

برآورد‌های جدید نشان می‌دهد گرمای اضافی ابر ال‌نینو می‌تواند به مرگ حدود ۴۵۰ هزار نفر در سراسر جهان منجر شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۳۸
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النینو

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، براساس برآورد جدید دانشمندان اقلیم، گرمای اضافی ناشی از ابر ال‌نینو می‌تواند طی ۶ ماه آینده به مرگ حدود ۴۵۰ هزار نفر در سراسر جهان منجر شود.

این رقم جدا از مرگ‌های زودرس ناشی از افزایش دمای زمین در نتیجه بحران اقلیمی است و کشور‌هایی از اندونزی و هند تا نیجریه و آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بنا بر این گزارش، پژوهشگران همچنین هشدار داده‌اند که ال‌نینو می‌تواند با تشدید خشکسالی، آتش‌سوزی و سیلاب، تلفات بیشتری به همراه داشته باشد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد نیجریه، اندونزی، سودان، هند و برزیل در میان کشور‌هایی هستند که طی ۶ ماه آینده بیشترین مرگ‌های ناشی از گرمای مرتبط با این پدیده را تجربه خواهند کرد. در آمریکا نیز حدود ۳,۵۰۰ مرگ اضافی پیش‌بینی شده است.

این برآورد برای دوره سپتامبر ۲۰۲۶ تا فوریه ۲۰۲۷ ارائه شده، اما پژوهشگران می‌گویند افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گرما ممکن است تا ژوئن یا ژوئیه ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد.

چندی قبل اکونومیست در گزارشی نسبت به تبعات هم‌زمانی جنگ خاورمیانه و پدیده ال‌نینو و ایجاد بحران جهانی غذا هشدار داد.

براساس این گزارش، جهان در آستانه شکل‌گیری پدیده اقلیمی ال‌نینو قرار دارد که هر چند سال یک‌بار با گرم شدن موقت دمای زمین، الگو‌های بارش را در نقاط مختلف جهان دچار تغییر می‌کند.

بر اساس این گزارش، ال‌نینوی پیش رو می‌تواند به‌ویژه شدید باشد و در ترکیب با گرمایش جهانی، خشکسالی در مناطق خشک و بارش‌های شدید در مناطق مرطوب را تشدید کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ال‌نینو در برخی مناطق جهان باعث خسارات گسترده به تولید کشاورزی شده است مانند موارد کاهش شدید تولید در جنوب آفریقا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و خشکسالی بی‌سابقه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ که میلیون‌ها نفر را نیازمند کمک غذایی کرد.

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هواشناسی النینو بارندگی خشکسالی گرمای هوا
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