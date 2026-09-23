پنج خط هوایی ایران پرواز به ترکیه را ادامه میدهند
به گزارش تابناک، پایگاه خبری تخصصی هوانوردی ترکیه (هابر آئرو) در گزارشی با اشاره به اسناد عملیاتی جدید نوشت ارائه خدمات زمینی (هندلینگ) به پنج شرکت هواپیمایی ایرانی فعال در مسیر استانبول شامل هواپیمایی قشم، ایرانایرتور، سروشایر، هواپیمایی آتا و تابان از تاریخ ۲۳ سپتامبر به شرکت «خدمات زمینی فوگو» (FUGO) واگذار شده است.
دادههای سامانههای رصد پروازی حاکی از آن است که با وجود این جابهجایی عملیاتی، پروازهای رفتوبرگشت این شرکتها به مقصد فرودگاه استانبول بدون وقفه در حال انجام است.
نکته حائز اهمیت در این تغییر ساختاری، تقارن زمانی دقیق آن با آغاز اجرای تحریمهای تازه واشنگتن علیه صنعت هوانوردی غیرنظامی ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) در بسته تحریمی جدید خود که پیشتر در ۸ سپتامبر اعلام شد، نام ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله پنج ایرلاین مذکور را در فهرست سیاه خود قرار داد.
در ادامه این فشارها، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز در مواضع اخیر خود تصریح کرد که سازوکار تحریمهای ثانویه علیه عملیات بینالمللی خطوط هوایی ایران از ۲۳ سپتامبر وارد مرحله اجرایی میشود و هرگونه ارائه سوخت، خدمات ناوبری و فرودگاهی یا سامانههای فروش بلیت به این شرکتها، ریسک محرومیت از نظام بانکی و ارزی مبتنی بر دلار آمریکا را به همراه خواهد داشت.
پیشینه شرکت فوگو و ارائه خدمات فرودگاهی به ایرلاینهای ایرانی
شرکت خدمات زمینی فوگو در سال ۲۰۱۹ توسط کورشات اولوتاش و تانسن کوچبوغان در ترکیه پایهگذاری شد و فعالیتهای میدانی و عملیاتی خود را رسماً از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ کلید زد.
این شرکت از بدو تاسیس پیوند نزدیکی با پروازهای ورودی از ایران داشته و نخستین مشتریان قراردادهای خدمات زمینی آن، دو شرکت هواپیمایی ماهان و معراج بودند.
فوگو در چارچوب بستههای قراردادی خود در فرودگاه استانبول، خدماتی جامع نظیر امور مسافری، بار و چمدان، ارتباطات پروازی، عملیات رمپ، توزیع بار و امور کارگو را برای هواپیماها پشتیبانی میکند.
با واگذاری عملیات پنج ایرلاین قشمایر، ایرانایرتور، سروشایر، آتا و تابان به این مجموعه از تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵)، این شرکت عملاً بخش اعظم بار پشتیبانی زمینی پروازهای مسافری شرکتهای ایرانی در قطب هوایی استانبول را بر عهده گرفته است تا این خطوط در میانه تهدیدات تحریمی تازه، به فعالیتهای پروازی خود ادامه دهند.
منبع: خبرآنلاین