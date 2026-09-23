اختصاصی تابناک / انتشار صفحاتی از کتاب دست پزشکیان در سازمان ملل
برای اولین بار انتشار صفحههایی از کتاب عکسی که پزشکیان در صحن سازمان ملل در دست داشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۳۲| |
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به گزارش تابناک، این کتاب در نسخههایی، در دیدارهای رئیس جمهور پزشکیان با مقامات دیگر کشورها به عنوان سند جنایت آمریکا و اسرائیل به ایشان هدیه میشود.
در این کتاب عکسهایی از عکاسان ایرانی به نمایش در آمده است.
صفحههایی از این کتاب برای اولین در سایت تابناک منتشر میشود.
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