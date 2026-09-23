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دیدار نخست وزیر عراق با ترامپ در نیویورک

دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای از دیدار علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نیویورک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۱۹
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.

دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای از دیدار علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نیویورک خبر داد.

در این بیانیه آمده است: دوطرف در این دیدار روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری و شراکت بین دوکشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی کردند.

همچنین در این دیدار تازه ترین تحولات منطقه و تلاش‌های مشترک عراق و آمریکا برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی بررسی شد.

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عراق نخست وزیر عراق سازمان ملل علی الزیدی ترامپ آمریکا مجمع عمومی
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