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ادامه اقدامات خصمانه امارات علیه ایران

بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای رسمی از اعمال اقدامات نظارتی و جزاءهای سخت‌گیرانه علیه تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۱۶
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بانک ملی ایران

به گزارش تابناک، شعب بانک ملی ایران در امارات طبق تصمیم جدید بانک مرکزی این کشور، دیگر اجازه انتقال پول به ایران و تأمین مالی تجارت را ندارند.

بانک مرکزی امارات اعلام کرد که اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه‌ای علیه شعب بانک ملی ایران که در این کشور فعال هستند را اعمال کرده است.

این نهاد مدعی شده است که شعب بانک ملی ایران مقررات لازم‌الاجرا در امارات از جمله الزامات مربوط به مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه‌ هسته‌ای را رعایت نکرده‌اند.

امارات حدود یک ماه پیش نیز اعلام کرد که تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای قطع می‌کند.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی امارات، هیچ یک از شعب بانک ملی فعال در این کشور اجازه انجام تراکنش مالی به مقصد ایران یا از ایران را ندارند.

این ممنوعیت به‌طور مشخص تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه را نیز دربرمی‌گیرد.

منبع: فارس

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امارات بانک ملی ایران شعب بانکی تحریم
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