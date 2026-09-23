آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل
یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد که تهران دریافت پاسخ رسمی ایالات متحده به ابتکار پیشنهادی ایران برای پایان دادن به درگیریهای نظامی را تایید کرده و در حال بررسی دقیق مفاد آن است؛ روندی که در آن توقف دائمی مخاصمات و رفع کامل محاصره دریایی از بنادر کشور به عنوان خطوط قرمز و اولویتهای اصلی تهران تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۱۵| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز در خبری فوری به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که تهران بررسی پاسخ ارائهشده از سوی واشنگتن به طرح پیشنهادی ایران جهت توقف عملیات نظامی را در دستور کار خود قرار داده است.
این مقام آگاه با اشاره به روند تبادل پیامها تاکید کرد که اولویتهای بنیادین و کلیدی تهران شامل «پایان دائمی و قطعی درگیریها» و همچنین «رفع محاصره دریایی» برقرارشده از سوی نیروی دریایی آمریکا است.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت که اگرچه هنوز اختلافات و شکافهای متعددی میان مواضع ایران و ایالات متحده پیرامون جزئیات آتشبس و ترتیبات امنیتی وجود دارد، اما کانالهای دیپلماتیک همچنان فعال بوده و روند گفتوگوها ادامه دارد.
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