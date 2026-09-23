دیدار پنجعلی و پروین پس از ۳ سال

محمد پنجعلی پیشکسوت پرسپولیس که به مدت سه سال درگیر بیماری سختی بود و تحت درمان قرار گرفت با علی پروین دیدار کرد و در یک محفل عمومی دیده شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دورهمی برخی از پیشکسوتان فوتبال به مناسبت زادروز تولد علی پروین، برگزار شد که در این مراسم محمد پنجعلی پس از ماه‌ها شرایط سخت و پشت سر گذاشتن بیماری، در یک محفل فوتبالی دیده شد.

نصرالله عبداللهی، بازیکن سابق استقلال، محمد پنجعلی کاپیتان سابق پرسپولیس و منتخب آسیا، علیرضا نیکبخت‌واحدی بازیکن سابق تیم‌های استقلال، پرسپولیس و تیم‌ملی، بهنام‌ سراج بازیکن سابق پرسپولیس از جمله نفراتی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

حضور محمد پنجعلی در محافل عمومی پس از ۳ سال و دیدار دوباره‌اش با علی پروین حائز اهمیت بود. پیشکسوت پرسپولیس در این مدت درگیر بیماری سختی بود که تحت درمان قرار گرفت و مجدد خود را در یک محفل عمومی قرار داد.

پیشکسوت پرسپولیس چندین سال است با بیماری مزمنی دست به گریبان شده و به دلایل شخصی طی سال‌های اخیر از حضور در مراسم‌های مختلف ورزشی دوری می‌کرد، اما با دعوت رضا ریاضتی قبول کرد در تولد علی پروین حاضر شود تا دیداری تازه کند. پنجعلی اکنون از لحاظ جسمانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

علی پروین و نصرالله عبداللهی دو بازیکن تیم ملی فوتبال در جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که با حضور ۱۶ تیم برگزار شد و ایران تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه بود، در این دیدار خاطرات خود را از جام جهانی مرور کردند. پنجعلی هم به عنوان یکی از بازیکنان هم دوره آنها در این خاطرات مشترک بود.

پیراهن پرسپولیس به پنجعلی که منقش به تصویر خودش بود، توسط علی پروین برای قدردانی از مدافع سابق سرخپوشان به او اهدا شد.

زادروز علی پروین و محمود خوردبین هر سال به صورت مشترک برگزار می‌شد که این بار چنین اتفاقی رخ نداد. خوردبین در تماس تلفنی با پروین اعلام کرد به دلیل ضعف جسمی قادر به قبول دعوت و حضور در این محفل نیست.