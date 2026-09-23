En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دیدار پنجعلی و پروین پس از ۳ سال

محمد پنجعلی پیشکسوت پرسپولیس که به مدت سه سال درگیر بیماری سختی بود و تحت درمان قرار گرفت با علی پروین دیدار کرد و در یک محفل عمومی دیده شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۰۲
| |
662 بازدید
علی پروین و محمد پنجعلی

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دورهمی برخی از پیشکسوتان فوتبال به مناسبت زادروز تولد علی پروین، برگزار شد که در این مراسم محمد پنجعلی پس از ماه‌ها شرایط سخت و پشت سر گذاشتن بیماری، در یک محفل فوتبالی دیده شد.

نصرالله عبداللهی، بازیکن سابق استقلال، محمد پنجعلی کاپیتان سابق پرسپولیس و منتخب آسیا، علیرضا نیکبخت‌واحدی بازیکن سابق تیم‌های استقلال، پرسپولیس و تیم‌ملی، بهنام‌ سراج بازیکن سابق پرسپولیس از جمله نفراتی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

حضور محمد پنجعلی در محافل عمومی پس از ۳ سال و دیدار دوباره‌اش با علی پروین حائز اهمیت بود. پیشکسوت پرسپولیس در این مدت درگیر بیماری سختی بود که تحت درمان قرار گرفت و مجدد خود را در یک محفل عمومی قرار داد.

دیدار پنجعلی و پروین پس از ۳ سال با عبور از بیماری

پیشکسوت پرسپولیس چندین سال است با بیماری مزمنی دست به گریبان شده و به دلایل شخصی طی سال‌های اخیر از حضور در مراسم‌های مختلف ورزشی دوری می‌کرد، اما با دعوت رضا ریاضتی قبول کرد در تولد علی پروین حاضر شود تا دیداری تازه کند. پنجعلی اکنون از لحاظ جسمانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

علی پروین و نصرالله عبداللهی دو بازیکن تیم ملی فوتبال در جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که با حضور ۱۶ تیم برگزار شد و ایران تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه بود، در این دیدار خاطرات خود را از جام جهانی مرور کردند. پنجعلی هم به عنوان یکی از بازیکنان هم دوره آنها در این خاطرات مشترک بود.

پیراهن پرسپولیس به پنجعلی که منقش به تصویر خودش بود، توسط علی پروین برای قدردانی از مدافع سابق سرخپوشان به او اهدا شد.

دیدار پنجعلی و پروین پس از ۳ سال با عبور از بیماری

زادروز علی پروین و محمود خوردبین هر سال به صورت مشترک برگزار می‌شد که این بار چنین اتفاقی رخ نداد. خوردبین در تماس تلفنی با پروین اعلام کرد به دلیل ضعف جسمی قادر به قبول دعوت و حضور در این محفل نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی پروین محمد پنجعلی نصرالله عبداللهی نیکبخت واحدی پرسپولیس
در نیویورک میان ایران و آمریکا چه می‌گذرد؟
محسن نامجو: از حیرت در تهران و رنسانس فرهنگی تا حمله به رسانه‌های دوپهلو/ شهروند آزاد نیستم
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش بی‌پرده علی پروین به جنجال خداداد
عکس: جشن هواداری شب سرخ با حضور هنرمندان و بازیکنان تیم پرسپولیس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
واکاوی سخنرانی پزشکیان از منظر امنیت منطقه‌ای؛ «امنیت» و «ناامنی» جمعی است
چرا پزشکیان در سازمان ملل لباس مشکی پوشید؟
عکس: تصویری از هیئت ایرانی حاضر در سالن سخنرانی
تصاویر شهدای میناب در دستان پزشکیان در سازمان ملل
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
پزشکیان تصویر رهبر شهید را در سازمان ملل بالا برد
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
پای لژیونر ایرانی در اولین بازی شکست!
تصویری از حضور پزشکیان در سازمان ملل متحد
دیدار پنجعلی و پروین پس از ۳ سال
زبان جنگی آیت الله مجتبی خامنه‌ای پاسخ مستقیم به سخنرانی ترامپ نبود/ تهدید بیشتر شود امکان توافق هم بیشتر می‌شود!
رضایی: عراقچی مجوز انتقال پیام به آمریکا داشت
عراقچی برای مذاکره با ویتکاف مجوز داشت
روز طلایی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا؛ طلای کاراته، eFootball و برنز شمشیربازی
رونمایی از قیمت جدید هایما / فاجعه برای خریداران در صف
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۱ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۷ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r5K
tabnak.ir/005r5K