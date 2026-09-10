En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش بی‌پرده علی پروین به جنجال خداداد

علی پروین در واکنش به ویس خداداد عزیزی گفت: خداداد باید حواسش را جمع کند. البته در فوتبال اینقدر فشار است که آدم از کوره در می‌رود. انشاءالله موضوع خداداد هم حل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۴۰
| |
902 بازدید
|
۱
علی پروین

به گزارش تابناک؛ پیشکسوت پرآوازه پرسپولیس در واکنشی بی پرده خطاب به خداداد عزیزی گفت: خداداد باید حواسش را جمع کند البته در این فوتبال اینقدر فشار است که آدم از کوره در می‌رود.

امروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که علی پروین، اسطوره باشگاه پرسپولیس به همراه مهدی تاج و مهدی محمد نبی، رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال و حدادی، مدیر عامل پرسپولیس به ملاقات محمود خوردبین بازیکن و سرپرست اسبق باشگاه پرسپولیس رفتند.

علی پروین که به عنوان پرآوازه‌ترین و اسطوره باشگاه پرسپولیس شناخته می‌شود در خصوص ملاقات خود با محمود خوردبین، گفت: یک مقدار حال محمود خان خوب نبود، من به همراه آقایان تاج، حدادی، نبی و یکی از دوستان به ملاقاتش رفتیم تا جویای احوالش باشیم.
 

موضوع بعدی که از علی آقا پروین پرسیدیم در خصوص شرایط این روز‌های پرسپولیس بود. سلطان سرخ‌ها در این ارتباط گفت: پرسپولیس لیگ را خیلی خوب شروع کرد و تا الان که هفته ششم را پشت سر گذاشتیم عملکرد قابل قبولی داشته است؛ و اگر همین طور ادامه بدهند قهرمان می‌شوند.

جنجال ویس خداداد عزیزی علیه امید عالیشاه سوال بعدی ما از اسطوره فوتبال کشورمان بود. علی آقا در پاسخ به این سوال به سبک همیشگی و ادبیات شیرین خود گفت: خداداد باید حواسش را جمع کند. البته می‌دانید موضوع چیست؟ در این فوتبال اینقدر فشار است که آدم از کوره در می‌رود. ان شاء الله موضوع خداداد هم حل می‌شود.
منبع: همشهری آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی پروین خداداد عزیزی امید عالیشاه فوتبال
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
خداداد عزیزی ۴ ماه و عالیشاه ۴ جلسه محروم شدند
خداداد عزیزی تشویق شد یا تنبیه؛ کاپیتالیسم و سقوط اخلاق در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال
شکایت جنجالی عالیشاه از خداداد عزیزی
خداداد مسئله نیست؛ آینه‌ای از فوتبال ماست
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
0
3
پاسخ
چقدر نرم و قشنگ از فحش ناموسی با توجیه فشار در فوتبال حمایت کرده!!!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
تصاویر ملوانان آبراهام لینکلن در فاحشه‌خانه‌های تایلند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۶ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۵ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qZg
tabnak.ir/005qZg