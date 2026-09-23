هشدار نماینده پایداری برای استیضاح عراقچی

به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده جبهه پایداری از پیگیری‌ها برای استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مواضع قبلی خود درباره وزیر امور خارجه اظهار کرد: ما از قبل گفته بودیم که عراقچی شایسته این پست نیست و اکنون نیز در حال جمع‌آوری امضا و مستندات برای یکی از محورهای این موضوع هستیم. یکی از این محورها، صحبت‌ها و رفتارهای ایشان است که موجب تنفس مصنوعی به آمریکایی‌ها می‌شود.

حاجی‌دلیگانی افزود: ما در مجلس حتماً این موضوع را بررسی خواهیم کرد. از ابزارهای نظارتی مجلس علیه آقای عراقچی استفاده خواهیم کرد و از تمام ابزارهای نظارتی خود در این زمینه بهره خواهیم گرفت و پس از اتمام این سفر از وزیر امورخارجه دعوت خواهیم کرد تا اقدامات خود را در این سفر به نمایدگان در صحن توضیح دهد.

این نماینده مجلس همچنین از پیگیری موضوع استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: استیضاح ایشان را نیز از سوی مجلس دنبال خواهیم کرد.

منبع: فارس