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هشدار نماینده پایداری برای استیضاح عراقچی

حاجی دلیگانی نماینده جبهه پایداری از پیگیری موضوع استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۸۶
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3657 بازدید
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۹
حاجی دلیگانی

به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده جبهه پایداری از پیگیری‌ها برای استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مواضع قبلی خود درباره وزیر امور خارجه اظهار کرد: ما از قبل گفته بودیم که عراقچی شایسته این پست نیست و اکنون نیز در حال جمع‌آوری امضا و مستندات برای یکی از محورهای این موضوع هستیم. یکی از این محورها، صحبت‌ها و رفتارهای ایشان است که موجب تنفس مصنوعی به آمریکایی‌ها می‌شود.

حاجی‌دلیگانی افزود: ما در مجلس حتماً این موضوع را بررسی خواهیم کرد. از ابزارهای نظارتی مجلس علیه آقای عراقچی استفاده خواهیم کرد و از تمام ابزارهای نظارتی خود در این زمینه بهره خواهیم گرفت و پس از اتمام این سفر از وزیر امورخارجه دعوت خواهیم کرد تا اقدامات خود را در این سفر به نمایدگان در صحن توضیح دهد.

این نماینده مجلس همچنین از پیگیری موضوع استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: استیضاح ایشان را نیز از سوی مجلس دنبال خواهیم کرد.

منبع: فارس

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حسینعلی حاجی دلیگانی استیضاح عباس عراقچی نماینده پایداری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۹
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
73
13
پاسخ
درود به شرفت
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
8
58
پاسخ
تو خودت ودوستان پایداریت چقدر از سیاست مطلع هستید ظریف را یکجوری بیرون کردید متاسفانه نمایندگان ما وحتی وزرا ما کمی بلد نیستند انگلیسی حرف بزنند بعد چنان با اب وتاب در مورد مسائل دنیا حرف میزنند مثل اینکه میفهمند طرف چی میگه خدایش الان معاون اول رئیس جمهور ، رئیس مجلس ،رئیس با نک مرکزی ،وزیر اقتصاد ونفت کدامشون تسلط به زبان خارجی دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
احسنت واقعا گل گفتی .
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
14
15
پاسخ
داداش الان وقتش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
10
69
پاسخ
شما و همفکرانتات جز اسیب به این مملکت هیچ کاری نکردید اگر از خدا نمی ترسید از مردم خسته و درمانده و عصبانی بترسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
61
11
پاسخ
احسنت . دمتون گرم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
4
37
پاسخ
تندروها مملکت را به این روز انداختند از رهبر انقلابی تر شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
17
پاسخ
یکی ما رو آگاه کنه
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
2
36
پاسخ
تو هودت صلاحیت حرف زدن نداری
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