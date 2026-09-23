هواپیمای ایرانی با وجود سایه سنگین تحریم‌های آمریکا، در چین فرود آمد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این پرواز با وجود تهدیدهای جدید خزانه‌داری آمریکا علیه هوانوردی ایران، انجام شد.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری فرانسه خبر داد که یک هواپیمای ایرانی با وجود احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا، در چین فرود آمد. بنا به این گزارش، یک هواپیمای مسافربری ایرانی با وجود تهدید‌های واشنگتن به اعمال تحریم، در چین فرود آمد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (۸ سپتامبر ۲۰۲۶) از اعمال یک بسته تحریمی گسترده علیه صنعت هوانوردی ایران خبر داد و اعلام کرد که تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال باقی‌مانده در ایران را هدف تحریم قرار داده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» معرفی کرده است.

در همین حال پکن که شریک اقتصادی و حامی دیپلماتیک اصلی ایران محسوب می‌شود — در ۲۲ سپتامبر این تهدید‌ها را به شدت محکوم کرد و چنین اقداماتی را "غیرقانونی" خواند.

"گو جیاکون"، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری گفت: "چین همواره با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل هستند، مخالف است. "

در میان شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده می‌توان به ایران‌ایر تور، ایران ایرلاینز تور، هواپیمایی آسمان، کیش ایر، قشم ایر، کارون ایر، سپهران، تابان، وارش، زاگرس، چابهار، فلای پرشیا و سا‌ها اشاره کرد. نام شرکت‌هایی مانند ایر شیراز، آوا ایرلاینز، فلای کیش، مهر ایر، رایمون ایرویز و سروش ایر نیز در فهرست اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

منبع: عصر ایران