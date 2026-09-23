مخاطبان سریال مهران مدیری کم شدند
مخاطبان سریال مهران مدیری کم شدند و «مرد سههزارچهره» در سه قسمت نخست، روندی کاهشی در میزان بازدید داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۷۱| |
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به گزارش تابناک؛ بازدید کنندههای سریال جدید مهران مدیری با هرقسمت جدید کاهش مییابد. سه قسمت سریال مرد سه هزار چهره بهترتیب ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار، ۷۱۲ هزار و ۳۹۱ هزار بازدید داشتهاند که مجموع آن به ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار بازدید میرسد.
این روند کاهشی در حالی اتفاق افتاده که سه قسمت از سریال «مرد سههزارچهره» منتشر شده است، اما همچنان توانسته در میان آثار پربازدید سیما در تلوبیون قرار بگیرد.
البته در فضای مجازی نیز درباره قسمتهای منتشرشده، نقدها و واکنشهای مثبت و منفی متفاوتی دیده میشود؛ با این حال، باید به سریالی که در گذشته بهصورت روزانه روی آنتن میرفته و حالا در کنداکتور جدید تنها روزهای جمعه پخش میشود، فرصت داد تا بهتدریج جایگاه خود را پیدا کند.
منبع: همشهری آنلاین
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
مهران مدیری چیز جدیدی ندارد کاش رضا عطاران دوباره برگردد
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ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
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