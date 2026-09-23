واکاوی ویدیوی شی نورانی در تهران؛ دقیقا چه بود؟

یک ویدیوی کوتاه 14 ثانیه‌ای که در ساعاتی از شب 29 شهریور 1405 ضبط شده، در شبکه‌های اجتماعی به یکی از بحث‌های داغ روز تبدیل شده است؛ ویدیویی که در آن شیئی نورانی در آسمان دیده می‌شود و مجموعه‌ای از نورهای قرمز، سبز، آبی و رنگ‌های دیگر درون آن تغییر می‌کنند. این شیء در ارتفاعی نسبتاً پایین، شناور به نظر می‌رسد و بدون آن‌که صدایی از آن شنیده شود، در آسمان حرکت می‌کند اما آیا واقعاً می‌توان گفت چه چیزی در این تصاویر دیده می‌شود؟ در قاب ویدیو هیچ ساختمان، وسیله یا نقطه مرجع مشخصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن ارتفاع، فاصله یا سرعت واقعی شیء را اندازه‌گیری کرد. بنابراین نمی‌توان با اطمینان درباره ارتفاع پرواز یا فاصله آن از سطح زمین اظهارنظر کرد. تا زمان تنظیم این گزارش نیز هیچ مقام رسمی در ایران توضیح مشخصی درباره این مشاهده ارائه نکرده و هویت شیء نیز تأیید نشده است. با این حال، چند احتمال درباره ماهیت آن مطرح شده است. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.