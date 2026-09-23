پیام تبریک پزشکیان خطاب به پادشاه عربستان
به گزارش تابناک؛، مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد که اشتراکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، پشتوانه محکم دوستی دو ملت مسلمان بوده و موجب تقویت پیوندهای مشترک خواهد بود.
رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد که در سایه تلاشهای فیمابین، شاهد گسترش روزافزون روابط دو کشور در تمامی زمینهها باشیم.
پزشکیان همچنین در پیامی به محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد و نخستوزیر پادشاهی عربستان سعودی، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در پرتو تلاشهای مشترک و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای موجود، شاهد گسترش روزافزون همکاریهای برادرانه در تمامی زمینههای سیاسی اقتصادی و فرهنگی باشیم.
منبع: مهر