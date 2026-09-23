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پیام تبریک پزشکیان خطاب به پادشاه عربستان

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در پیام‌هایی جداگانه خطاب به پادشاه و ولیعهد عربستان فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۶۵
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6467 بازدید
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۵
پیام تبریک

به گزارش تابناک؛، مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد که اشتراکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، پشتوانه محکم دوستی دو ملت مسلمان بوده و موجب تقویت پیوندهای مشترک خواهد بود.

رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد که در سایه تلاش‌های فیمابین، شاهد گسترش روزافزون روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها باشیم.

پزشکیان همچنین در پیامی به محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربستان سعودی، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در پرتو تلاش‌های مشترک و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود، شاهد گسترش روزافزون همکاری‌های برادرانه در تمامی زمینه‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی باشیم.

منبع: مهر

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پیام تبریک مسعود پزشکیان ولیعهد عربستان روز ملی عربستان ایران محمد بن سلمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
18
26
پاسخ
اینها به ایران حمله کردن روز ملی شون را تبریک میگید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
همواه صلح هزینه کمتری و منفعت بیشتری برای مردم ما دارد. باید با همسایه ها صلح کرد و با آمریکا و اسرائیل دشمنی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
13
13
پاسخ
بسیار عالی است
قهرمانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
7
7
پاسخ
تبریک به یک وهابی که ایران را اصلا قبول ندارد و اگر یک روز قدرتش داشته باشند برای نابود کردن ایران لحظه ای درنگ نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
2
پاسخ
چی شد؟؟
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