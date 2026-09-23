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تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه نزولی شد/ بازار طلا چرخید!

قیمت طلا و سکه در دو روز پیاپی، دو مسیر کاملاً مخالف را طی کرد دیروز صعود پرحرارت، امروز سقوط ناگهانی! در حالی که اونس جهانی ۱۶ دلار گران شد، مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و تمام قطعات سکه ریزش کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۶
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قیمت طلا و سکه امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، روز گرشته بازار طلا با تمام قدرت صعود کرد اما فقط ۲۴ ساعت بعد، اوضاع کاملاً برگشت! آن هم در حالی که اونس جهانی با ۱۶ دلار رشد، مسیر صعودی گرفته بود اما قیمت طلا و سکه در بازار ایران ریختند.
 
قیمت سکه طرح جدید امروز ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش داشت همچنین سکه طرح قدیم امروز ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان شد که اختلاف قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانی با دیروز دارد . نیم‌سکه امروز ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ شد که نسبت به دیروز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افت کرد و ربع‌سکه ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان شد که با دیروز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سکه گرمی بدون تغییر نسبت به دیروز با قیمت  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ خرید و فروش می شود. 
 
تابناک در گزارش دیروز با عنوان قیمت طلا و سکه امروز / پشت پرده صعود طلا در آخرین روز تابستان به بررسی قیمت طلا و سکه پرداخت و  بازار طلای ایران روز گذشته نیز ثابت کرد که به اونس جهانی اعتقادی ندارد و فقط با دلار می‌تپد.

 صعود دیروز، سقوط امروز!

اما در بازار طلا قیمت انس طلا  ۴,۳۲۰ دلار  شد که نسبت به دیروز ۱۶ دلار  گرانتر شد و به رقم ۴,۳۰۴ دلار رسید اما طلای ۱۸ عیار ۲۳,۵۲۱,۰۰۰ شد که نسبت به دیروز که رقم  ۲۳,۹۰۵,۰۰۰ بود ۳۸۴,۰۰۰ تومان کاهش داشت و طلای ۲۴ عیار نیز بدون تغییر در قیمت  ۳۱,۳۵۸,۰۰۰  معامله می شود. 
 
قیمت طلا و سکه نزولی شد / بازار طلا چرخید!
 

بازگشت ناگهانی بازار؛ چرخش از صعود به نزول

پس از صعود پرحرارت دیروز اما بازار امروز با افت محسوس قیمت‌ها بازگشایی شد و  این چرخش سریع، متکی بر انتظار و روان‌گرایی است که پایداری ندارد و با فروکش‌کردن هیجان، به‌سرعت بازمی گردد.
 
اما نکته جالب اینجاست که برخلاف حرکت اونس جهانی که صعودی شده است اما بازار داخلی در خلاف جهت حرکت می کند به طوری که انس طلا امروز با رشد +۱۶ دلار به ۴,۳۲۰ دلار رسیده است اما مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و تمام قطعات سکه ریزش کرده‌اند که نشان می دهد بازار داخلی از اونس جهانی فرمان نمی گیرد که این ناهماهنگی ساختاری نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاسی، دلار و انتظارات بازار داخلی همچنان عامل تعیین‌کننده هستند، نه قیمت جهانی طلا.
 
اما سکه گرمی برای دومین روز متوالی روی ۳۳ میلیون تومان ثابت مانده است در حالی که بقیه‌ قطعات افت کرده‌اند بنابراین تقاضای پایه در سکه گرمی کمتر به هیجان بازار حساس است و بازار در قطعات پرتقاضا مانند امامی و بهارآزادی نوسان بیشتری دارد.

کدام سکه بیشترین افت قیمت را داشت؟

البته سکه طرح قدیم با ۴ میلیون تومان ریزش، بیشترین افت را در بین قطعات سکه تجربه کرده است که می تواند نشانه‌ای از خروج نقدینگی از سکه‌های قدیمی و تمرکز معامله‌گران روی سکه طرح جدید باشد.
 
اما به نظر می رسد بازار از حالت هیجانی خارج شده و وارد فاز اصلاح شده است که افت امروز، پس از صعود دیروز، نشان می‌دهد که صعود قبلی پایدار نبوده و صرفاً جنبه روانی دارد این درحالی است که وابستگی بازار داخلی به ریسک‌های سیاسی و دلار به جای اونس جهانی، سبب نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها شده است که در شرایطی که بازار در حال اصلاح است و بین این‌همه هیجان روانی نوسان می‌کند، صبر و احتیاط بهترین استراتژی است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
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بازی با جیب بازار
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