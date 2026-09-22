قیمت طلا و سکه امروز / پشت پرده صعود طلا در آخرین روز تابستان

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز و در آخرین روز معاملاتی تابستان، به جای تاثیرپذیری از طلای جهانی بر دلار قفل شد این درحالی است که اونس جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته است اما رشد قیمت دلار بار دیگر نقش محرک اصلی را بازی کرد و اجازه نداد تصمیم بازار‌های جهانی بر بازار داخلی تأثیر بگذارد.

قیمت دلار امروز نسبت به معاملات نقدی روز گذشته حدود چهار هزار تومان رشد کرده و در کانال ۲۳۳ هزار تومانی معامله می‌شود؛ این درحالی است که رشد دلار در چنین فضایی، بیشتر جنبه روانی و انتظاری دارد بنابراین بازار در انتظار خبری است که هنوز نیامده، و همین انتظار خودش قیمت می‌سازد از سویی دیگر اونس جهانی طلا امروز در مسیر نزولی است و روی رقم ۴،۳۰۴ دلار معامله می‌شود .

وقتی قیمت‌ها دیگر از اونس جهانی فرمان نمی‌گیرند!

به نظر می رسد فشار بازده اوراق خزانه آمریکا و چشم‌انداز نرخ بهره و گذر از سطوح بالاتر پس از یک صعود طولانی، در بالا رفتن قیمت طلا نقش اصلی داشته باشد اما نکته مهم اینجاست که بازار داخلی ابزار جهانی را نادیده گرفته است و این یعنی بازار طلای ایران بیشتر سیگنال ریسک را گرفته است و وقتی ریسک‌های سیاسی بالا باشد، طلا بیشتر تاثیر پذیری از دلار دارد و اونس فقط یک عدد برای مرجعیت است؛ نه برای قیمت‌گذاری.