قیمت طلا و سکه امروز / پشت پرده صعود طلا در آخرین روز تابستان

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز و در آخرین روز معاملاتی تابستان، به جای تاثیرپذیری از طلای جهانی بر دلار قفل شد این درحالی است که اونس جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته است اما رشد قیمت دلار بار دیگر نقش محرک اصلی را بازی کرد و اجازه نداد تصمیم بازارهای جهانی بر بازار داخلی تأثیر بگذارد.
قیمت دلار امروز نسبت به معاملات نقدی روز گذشته حدود چهار هزار تومان رشد کرده و در کانال ۲۳۳ هزار تومانی معامله میشود؛ این درحالی است که رشد دلار در چنین فضایی، بیشتر جنبه روانی و انتظاری دارد بنابراین بازار در انتظار خبری است که هنوز نیامده، و همین انتظار خودش قیمت میسازد از سویی دیگر اونس جهانی طلا امروز در مسیر نزولی است و روی رقم ۴،۳۰۴ دلار معامله میشود .
وقتی قیمتها دیگر از اونس جهانی فرمان نمیگیرند!
به نظر می رسد فشار بازده اوراق خزانه آمریکا و چشمانداز نرخ بهره و گذر از سطوح بالاتر پس از یک صعود طولانی، در بالا رفتن قیمت طلا نقش اصلی داشته باشد اما نکته مهم اینجاست که بازار داخلی ابزار جهانی را نادیده گرفته است و این یعنی بازار طلای ایران بیشتر سیگنال ریسک را گرفته است و وقتی ریسکهای سیاسی بالا باشد، طلا بیشتر تاثیر پذیری از دلار دارد و اونس فقط یک عدد برای مرجعیت است؛ نه برای قیمتگذاری.
قیمت سکه نسبت به روز گذشته چقدر گران شد ؟
اما طبق قیمتهای اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران و دادههای لحظهای بازار سکه، قیمت سکه امامی ۲۳۷،۵۰۰،۰۰۰ قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان افزایش داشت همچنین سکه بهار آزادی ۲۳۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان شد که نسبت به روز گذشته ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان افزایش را ثبت کرد. البته قیمت نیمسکه نیز در بازار ۱۲۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان شد و ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان صعود قیمتی را در کارنامه داشت و ربعسکه با قیمت ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ تومان گران شد و سکه گرمی ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان شد که بدون تغییر نسبت به روز گذشته است.
نکته حائز اهمیت این است که قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته ثابت ماند در حالی که بقیهی قطعات سکه رشد قیمتی داشتند که این تناقض نشان میدهد که رشد بازار یکنواخت نیست و بازار در حال تعیینسقفهای جدید برای قطعات پرتقاضا مانند امامی و بهار آزادی است، نه برای همه قطعات سکه.