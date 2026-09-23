علامت دلار را احتمالاً روزانه ده‌ها بار می‌بینیم؛ روی اسکناس‌ها، قیمت کالاها، صفحات فروشگاه‌های اینترنتی و حتی در فیلم‌ها و تبلیغات. اما اگر لحظه‌ای به شکل آن دقت کنیم، یک سؤال ساده و عجیب مطرح می‌شود: چرا دلار با یک S که یک خط از میانش گذشته نوشته می‌شود؟ این علامت از کجا آمده است؟

تا حالا فکر کرده‌اید چرا علامت دلار ($) این‌قدر شبیه به حرف S است که یک خط از وسطش رد شده؟ پاسخ این سوال به خیلی قبل‌تر از پیدایش خودِ دلار آمریکا برمی‌گردد.

چند قرن پیش، یکی از مهم‌ترین پول‌های مورد استفاده در تجارت قاره آمریکا، سکه نقره اسپانیایی به نام «اسپانیش دلار» یا «پیز آو ایت» (Piece of Eight) بود که حتی در مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی هم خرید و فروش می‌شد.

بازرگانان و حسابداران برای اینکه هر بار کلمه «پزوس» (Pesos) را کامل ننویسند، آن را به شکل «PS» خلاصه می‌کردند. به مرور زمان برای نوشتن سریع‌تر، حرف P روی S قرار گرفت و قسمت گرد حرف P کم‌کم محو شد و فقط یک S با خط عمودی باقی ماند.

بعد‌ها وقتی ایالات متحده واحد پول خود یعنی دلار را گذاشت، این علامت برای دلار هم مورد استفاده قرار گرفت.

البته نظریه‌های دیگری هم مثل ترکیب حروف U و S در United States وجود دارد، اما شواهد تاریخی بیشتر از نظریه پزوی اسپانیایی و ترکیب PS حمایت می‌کنند..