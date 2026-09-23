پقائم‌مقام حزب اعتماد ملی با تأکید بر اهمیت سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور را فرصتی برای تشریح مواضع ایران، پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای و ارائه روایت ایران از تحولات و جنگ‌های اخیر به افکار عمومی جهان دانست.

به گزارش تابناک؛ «اسماعیل گرامی‌مقدم» درباره نقش سخنرانی رئیس‌جمهور در نیویورک در شفاف‌سازی اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: حضور در سازمان ملل از این جهت اهمیت دارد که نمایندگان تمامی کشورهای جهان در آنجا گرد هم می‌آیند تا شنوای مهمترین مسائل جهانی باشند. پرواضح است که رئیس‌جمهور ایران در چنین شرایطی، بیشترین مخاطب را دارد و گوش‌های شنوایی آماده شنیدن واقعیت‌های جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه هستند.

نگاه جهانیان به سخنان پزشکیان دوخته شده است

این فعال سیاسی افزود: تا به امروز، آنچه در فضای رسانه‌ای دنیا جریان داشته، پروپاگاندا و دروغ‌هایی بوده که القا می‌کردند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و مسائلی از این دست. سازمان ملل بهترین جایگاه و موقعیت را دارد، چرا که تمام جهان نگاهشان به سخنان رؤسای‌جمهور است و امروز نیز نگاه جهانیان و مردم دنیا به سخنان دکتر پزشکیان دوخته شده است.

ایران باید در سازمان ملل روایت خود از جنگ را برای افکار عمومی جهان بیان کند

گرامی‌مقدم خاطرنشان کرد: در واقع، جهانیان به‌دنبال شنیدن مواضع ایران از زبان رئیس‌جمهور هستند و این جایگاه از آن جهت حائز اهمیت است که سخنرانی‌ها بدون سانسور پخش می‌شوند. اگر تاکنون آمریکایی‌ها از پیروزی‌های خود سخن گفته و اتهاماتی را به ایران وارد کرده‌اند، امروز ایران این فرصت را دارد که مواضع خود را به شکلی صریح و روشن مطرح کند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی عنوان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل بهترین فرصت است تا رئیس‌جمهور بار دیگر تأکید کند که ایران عضو NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و تمامی فعالیت‌هایش براساس مقررات این نهاد بین‌المللی انجام شده است.

گرامی‌مقدم تصریح کرد: ایران بارها اعلام کرده که به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ در واقع، پرونده هسته‌ای به ابزاری برای آمریکایی‌ها تبدیل شده است تا از طریق آن به منابع زیرزمینی ایران دست‌اندازی کنند، به‌دنبال تضعیف و تجزیه کشور باشند و همواره برای تغییر نظام در ایران تلاش کنند.

وی گفت: دکتر پزشکیان باید با صدایی رسا به جهانیان اعلام کند که آمریکا هیچ مدرکی برای این ادعا ندارد و تاکنون نیز هیچ‌کس نتوانسته است چنین ادعایی را اثبات کند. متأسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و گزارش‌هایی مبهم و دوپهلو ارائه می‌دهد.

استانداردهای دوگانه پذیرفتنی نیست

این اصلاح‌طلب ادامه داد: این دوگانگی در سطح جهان پذیرفتنی نیست که از یک سو صهیونیست‌ها از سلاح اتمی برخوردار باشند و از سوی دیگر، مانع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شوند.

این فعال سیاسی اظهار کرد: در واقع، آن‌ها می‌خواهند با استفاده از این موضوع به عنوان اهرم فشار، مانع پیشرفت و توسعه کشورمان شوند. از این رو، ضرورت دارد دکتر پزشکیان بارها و قاطعانه بر این حقیقت تأکید کند که ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

گرامی‌مقدم تاکید کرد: نکته دوم اینکه پیش از طرح این مسائل، دکتر پزشکیان باید بار دیگر به جهانیان اعلام کند که این آمریکایی‌ها بودند که در جریان مذاکرات و در دو مرحله دست به تهاجم نظامی علیه ما زدند؛ همان کسانی که توافق برجام را که با تایید دو دولت و نظارت شورای امنیت سازمان ملل شکل گرفته بود، به دست ترامپ پاره کردند.

وی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که ترامپ بدون اخذ مجوزهای قانونی از سازمان ملل به کشور ما حمله کرد و فجایع بزرگی آفرید؛ از جمله به شهادت رساندن ۱۷۰ کودک در میناب، ده‌ها کودک و نوجوان در ورزشگاه لامرد و موشکباران و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی کشور، از جمله مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانه‌های خودروسازی و صنایع سیمان، پل‌های ارتباطی و راه‌های مواصلاتی.

قائم مقام حزب اعتماد ملی بیان کرد: حمله به چنین زیرساخت‌هایی، براساس کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود و ضرورت دارد آقای پزشکیان با تأکید فراوان، این جنایات جنگی را در آنجا مطرح کند.

آنارشی در سطح بین‌المللی حاکم شده است

گرامی‌مقدم گفت: نکته دیگری که دکتر پزشکیان باید در سازمان ملل بر آن تأکید کند این است که جهان برای نخستین بار شاهد بی‌قانونی و آنارشی در سطح بین‌المللی بود؛ رویدادی که دموکراسی جهانی را دگرگون کرد و عملا از بین برد. واقعیت این است که اگر دموکراسی در سطح بین‌الملل برقرار نباشد، تحقق آن در درون کشورها نیز ناممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: جهانی که به سمت هرج‌ومرج و حاکمیت «قانون جنگل» پیش برود، نمی‌تواند مدعی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر باشد؛ و متأسفانه سکوت کشورهای جهان، به‌ویژه دولت‌های اروپایی، به افزایش بی‌حساب‌وکتاب قدرت‌طلبی زورگویان و گسترش هرج‌ومرج در دنیا دامن زده است.

این اصلاح‌طلب افزود: در نهایت، مهمترین مسئله‌ای که آقای پزشکیان باید اعلام کند این است که با وجود تمامی این ظلم‌ها، بی‌قانونی‌ها، کشتارها و توحش آشکار آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی ایران به خاطر منافع مردم، جلوگیری از تداوم کشتار و دستیابی به یک صلح شرافتمندانه، همچنان آمادگی دارد به توافقنامه پاکستان بازگردد.

محور گفت‌وگوها باید بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باشد

گرامی‌مقدم بیان کرد: محور گفت‌وگوها، فارغ از اینکه با ترامپ یا هر شخص دیگری باشد، باید بازگشت به «تفاهم‌نامه اسلام آباد» و احیای مجدد آن باشد.

وی یادآور شد: آقای پزشکیان باید این موضوع را به‌صراحت اعلام کند؛ چراکه این اقدام می‌تواند نگاه و اعتماد جهانیان را نسبت به صداقت ایران تغییر دهد و نشان دهد که ما خواهان صلح هستیم؛ یک صلح عزتمندانه و مبنادار که پایه و اساس آن همان ۱۴ ماده‌ای است که در توافق‌نامه پاکستان به امضای دو رئیس‌جمهور رسیده بود.

گرامی مقدم درباره علت خودداری دولت ترامپ از صدور ویزا برای هیات بلندپایه و تیم رسانه‌ای ایران و هراس آن‌ها از این حضور گفت: علت اصلی ترس دولت آمریکا این است که مردم جهان از واقعیت‌های «جنگ ۴۰ روزه» و شکست‌های راهبردی آن‌ها بی‌اطلاع بمانند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: آن‌ها نمی‌خواهند افکار عمومی دنیا بداند که ترامپ در راهبردهایش مبنی بر تجزیه، متلاشی کردن، تغییر نظام و تسلیم کردن ایران شکست خورده است.

گرامی‌مقدم تاکید کرد: دولت آمریکا به اهداف خود یعنی دسترسی به نفت و ذخایر زیرزمینی ایران نرسید و نمی‌خواهد مردم جهان از پاسخ قاطع ایرانیان به متجاوزان آگاه شوند. در واقع، آن‌ها با خودداری از صدور ویزا برای خبرنگاران، تلاش می‌کنند تا ماشین پروپاگاندا و دروغ‌پردازی خود را در سطح جهان حفظ کنند.

رئیس‌جمهور زبان گویای ملت ایران

وی خاطرنشان کرد: با این حال، امیدواریم رئیس‌جمهور هنگام قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی، به‌عنوان زبان گویای ملت ایران، تمامی واقعیت‌های این جنگ و شکست‌های آمریکا را برملا کرده و پیروزی‌های ملت ایران را به‌درستی منعکس کند. جهان باید بشنود که این آمریکایی‌ها بودند که در حین مذاکرات و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، به ایران حمله کردند.

این اصلاح‌طلب ادامه داد: همچنین لازم است دکتر پزشکیان بر این نکته تأکید کند که ایران در برابر هر ضربه، پاسخی متقابل داده و متجاوز را سر جای خود نشانده است؛ با وجود این، ما همچنان به دنبال یک تفاهم عزتمندانه هستیم.

منبع: ایرنا