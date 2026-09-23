نخستین روز مهر امسال برای سیاست خارجی ایران با یک تصویر متفاوت از ماه‌های گذشته آغاز شده است؛ تصویری که در آن نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل، هیأت ایرانی، مقام‌های آمریکایی، میانجی‌ها و البته نام تنگه هرمز در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

سه ساعت گفت‌و‌گو، یک تنگه حساس و هزار سؤال؛

به گزارش تابناک، گزارش‌های منتشرشده درباره گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشان می‌دهد تماس میان تهران و واشنگتن بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات خبری تبدیل شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، گفت‌و‌گو‌ها از مسیر میانجی‌ها انجام شده و بر اساس گزارش دیگری، نشست میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی حدود سه ساعت ادامه داشته است.

اما اهمیت ماجرا فقط در خود مذاکره نیست. آنچه این پرونده را به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های خبری امروز تبدیل کرده، قرار گرفتن چند موضوع روی یک میز است: امنیت منطقه، تحریم‌ها، نفت، تنگه هرمز، آینده مناسبات ایران و آمریکا و تأثیر احتمالی هر تحول سیاسی بر اقتصاد ایران.

در فضای رسانه‌ای ایران، «مذاکره» معمولاً به‌سرعت به یک دوگانه ساده تبدیل می‌شود: مذاکره یا مقاومت. اما واقعیت روابط بین‌الملل معمولاً بسیار پیچیده‌تر از چنین دوگانه‌ای است.

در فضای رسانه‌ای ایران، «مذاکره» معمولاً به‌سرعت به یک دوگانه ساده تبدیل می‌شود: مذاکره یا مقاومت. اما واقعیت روابط بین‌الملل معمولاً بسیار پیچیده‌تر از چنین دوگانه‌ای است.

مذاکره الزاماً به معنای توافق نیست و مذاکره نکردن نیز الزاماً به معنای پایان یافتن تماس‌های سیاسی نیست. در دیپلماسی، حتی انتقال پیام از طریق واسطه نیز بخشی از فرایند ارتباط است. در گزارش‌های مربوط به نشست نیویورک نیز همین نکته دیده می‌شود؛ برخی منابع از نقش میانجی‌ها سخن گفته‌اند و برخی دیگر از گفت‌وگوی چندساعته مقام‌های دو طرف.

چرا تنگه هرمز دوباره به تیتر اول برگشته است؟

تنگه هرمز تنها یک آبراه جغرافیایی نیست. این تنگه یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انرژی جهان محسوب می‌شود و به همین دلیل هر خبری درباره وضعیت آن، خیلی سریع از یک موضوع منطقه‌ای به موضوعی جهانی تبدیل می‌شود. وقتی نام هرمز در کنار مذاکرات ایران و آمریکا قرار می‌گیرد، بازار‌های جهانی نیز حساس می‌شوند.

نفت واکنش نشان می‌دهد، بیمه کشتی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، نرخ حمل‌ونقل دریایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حتی قیمت سوخت در کشور‌هایی که هزاران کیلومتر از خلیج فارس فاصله دارند، می‌تواند از تحولات منطقه تأثیر بپذیرد.

به همین دلیل است که یک خبر سیاسی درباره تهران و واشنگتن می‌تواند چند ساعت بعد در صفحه اقتصاد رسانه‌ها، بازار انرژی و حتی محاسبات خانوار‌ها ظاهر شود.

مجمع عمومی سازمان ملل یکی از معدود مکان‌هایی است که تقریباً تمام بازیگران مهم نظام بین‌الملل در یک بازه زمانی کوتاه در یک شهر جمع می‌شوند.همین ویژگی باعث می‌شود حاشیه‌های این اجلاس گاهی از سخنرانی‌های رسمی مهم‌تر شوند.

دیدار‌های کوتاه، گفت‌و‌گو‌های غیررسمی، ملاقات‌های چندجانبه و پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها منتقل می‌شوند، بخشی از دیپلماسی پنهان و آشکار در چنین نشست‌هایی هستند. به همین دلیل، خبر مربوط به تماس میان نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورک را نمی‌توان فقط با این سؤال سنجید که «آیا توافق شد یا نشد؟»

سؤال مهم‌تر این است: چه کانال ارتباطی دوباره فعال شده است؟

امروز گزارش‌های مختلف از واکنش بازار ارز به تحولات نیویورک منتشر شده است. برخی گزارش‌ها از عقب‌نشینی قیمت دلار و طلا پس از اخبار مربوط به مذاکرات سخن گفته‌اند، در حالی که گزارش‌های دیگر نرخ دلار آزاد را همچنان در سطوح بسیار بالا گزارش می‌کنند. این تفاوت خود یک پیام مهم دارد: بازار هنوز در وضعیت «انتظار» است.

بازار در چنین شرایطی نه کاملاً به توافق امیدوار است و نه وقوع بحران را قطعی می‌داند. بازار منتظر خبر بعدی است؛ و این شاید مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در مقاطع حساس سیاسی باشد. از منظر تحلیلی می‌توان سه مسیر کلی را در نظر گرفت.

بازار در چنین شرایطی نه کاملاً به توافق امیدوار است و نه وقوع بحران را قطعی می‌داند. بازار منتظر خبر بعدی است؛ و این شاید مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در مقاطع حساس سیاسی باشد. از منظر تحلیلی می‌توان سه مسیر کلی را در نظر گرفت.

مسیر اول، ادامه تماس‌ها و تلاش برای ایجاد چارچوبی تازه است.

مسیر دوم، ادامه تماس‌ها بدون دستیابی به توافق فوری است؛ یعنی طرفین همچنان گفت‌و‌گو کنند، اما اختلافات اصلی باقی بماند.

مسیر سوم، شکست تماس‌ها و بازگشت فضای تقابل است.

هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌عنوان نتیجه قطعی اعلام کرد. آنچه اکنون مستند است، فعال شدن دوباره تماس‌های دیپلماتیک و قرار گرفتن آنها در مرکز توجه رسانه‌هاست؛ و شاید برای مخاطب ایرانی مهم‌ترین نکته همین باشد: در سیاست خارجی، گاهی خودِ باز شدن کانال گفت‌و‌گو یک خبر است، نه نتیجه گفت‌و‌گو.