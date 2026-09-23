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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

حذف تیم ملی فوتبال امید با شکست سنگین/ افتضاح شاگردان عبدی مقابل کره شمالی

تیم ملی فوتبال امید کشورمان در دیدار پایانی خود در گروه B رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به صورت مفتضحانه مقابل کره شمالی شکست خورد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۴۴
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8127 بازدید
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۳۰

حذف تیم ملی فوتبال امید با شکست سنگین/ افتضاح شاگردان عبدی مقابل کره شمالی

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال امید در آخرین دیدارش در رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز (چهارشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه «WAVE CARIYA» به مصاف کره شمالی رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

گل‌های این دیدار را امیرحسین حسین‌زاده (دقیقه ۱۷) برای تیم ایران و چو کوک (دقیقه ۴۱)، میونگ سونگ (دقایق ۴۴ و ۵۱) و پاک چونگ سونگ (دقیقه ۶۸) برای کره شمالی به ثمر رساندند.

حسین عبدی برای این دیدار از ترکیب محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۱- مسعود محبی)، سعید سحرخیزان، یوسف مزرعه (۵۲- اسماعیل قلی‌زاده)، امیرحسین حسین‌زاده (۵۲- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری (۴۶- قاسم لطیفی) استفاده کرد.

حذف تیم ملی فوتبال امید با شکست سنگین/ افتضاح شاگردان عبدی مقابل کره شمالی

تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان در این دوره از رقابت‌ها در گروه B با تیم‌های امارات، چین و کره شمالی هم گروه بود که بازی نخست مقابل امارات را با پیروزی پشت سر گذاشت و مقابل چین به تساوی دست یافت. با این حال شکست مفتضحانه مقابل کره شمالی با تفاضل ۳ گل باعث شد تا این تیم شرق آسیایی هم ۴ امتیازی شود، اما با تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در رتبه دوم قرار بگیرد و راهی مرحله بعدی شود.

این شکست در شرایطی رقم خورد که فوتبال ایران سال‌هاست به موفقیتی دست پیدا نکرده و آخرین قهرمانی در بازی‌های آسیایی هم مربوط به ۲۴ سال پیش است که سال ۲۰۰۲ بوسان کره جنوبی میزبان بود و تیم تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ جام قهرمانی را بالای سر برد.

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برچسب ها
تیم ملی امید بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا فوتبال حسین عبدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
5
31
پاسخ
تیم‌امید باید اردو تدارکاتی خوب داشته باشه بازی های دوستانه خوب نه که ۱۰ روز مونده به آغاز مسابقات بازیکن جمع کنن بگن بریم مسابقات
پاسخ ها
سامان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
تادیروز میگفتن حسین عبدی با دانش فنی و به به و چه چه،آفرین به این سرمربی پرسپولیسی حالا که حذف شدن و خراب کردن،تدارکات ندارن و.... هیچ حرفمون شبیه به هم نیست
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
اخه خدایی یه مربی پرسپولیسی نشون من بده موفق بوده باشه
چرا تیم رو میدین دست لنگیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
54
پاسخ
تا زمانيكه اين تاج ريس فدراسيونه وضع فوتبال نه فودبال همينه. يك مدير جوان و پرقدرت بايد باشه نه يك مدير فرمايشي
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
صد تا مدیر هم عوض بشه وضع همینه چون متاسفانه در بازی‌های گروهی همکاری و اتحاد کمی وجود داره و بازیکن ها انتقادپذیر نیستند ولی در بازی‌های تک نفره موفقند
آبی 2ستاره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
46
پاسخ
فوتبال ایران نابود شده. حیف ازین همه استعداد و سرمایه انسانی.. همانند والیبال باید هدف مند فوتبال را پایه گذاری کرد. فدراسیون را افراد مغرور نالایق اداره می‌کنند که هیچ پاسخگویی به هیچ ارگانی ندارند.. پس با این رویه هیچ انتظاری از فوتبال نباید داشت... معلوم نیست این همه پول کجا میره و چی میشه... میلیون افسوس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
16
پاسخ
خوب وقتی عبدی چشم و گوشش را میبنده و هیچ بازیکن جوان دیگه ای را نمبینه بهتر از این نمیشه این بازکنان همونایی هستند که در رده نوجوانان با ایشون بودند و هنوز همون ها هستند از طرف دیگه رانت در فوتبال ملی ایران از بالا تا پاییین حرف اول را میزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
این همه مربی عوض شد ، بازیکن عوض شد ... یکبار تاج را عوض کنید شاید نتیجه داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
12
پاسخ
وقتی هیچ تدارکی برای این تیم دیده نشده مگه مجبوریم با آبروی خودمون بازی کنیم
فقط بلدیم بگیم یوزهای ایرانی
با حرف زدن که کار درست نمیشه فقط تمرین و برنامه ریزی همون کاری که ژاپنی ها کردن که تو والیبال و فوتبال و ... توی دنیا و نه فقط در آسیا همه ازش بترسن!!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
15
پاسخ
عقلانیت شما در وزارت ورزش وفدراسیون کجاست!؟اصلا این تیم نبود!تیمی که قدرت بازی سازی در حد پنج پاس متوالی را ندارد چگونه مینواند در مسابقات منطقه ایی شرکت کند وپول وابروی کشور را به بازی بگیرد!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
29
پاسخ
مبارک تاج و رفقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
مگه تاج رفته تو زمین بازی کرده؟ همه ی تقصیرها به گردن یک نفر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
15
پاسخ
این تیم امیدرو جمعش کنید تاهمش تو هر مسابقه ای حذف نشه و اعصابمون خورد بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
10
پاسخ
نتیجه ادامه کار مربیان آزمون پس داده بله قربان گو (از نظر فدراسیون و جامعه ما خوش اخلاق، چون اتتقهد نمی کنه و اعتراض هم نمی کنه)، میشه تیم های پایه فراوانی که با مربیگری همین مربی. کارنابلد خوش اخلاق ، همگی مفتضحانه و غیر مفتضحانه حذف می شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
20
پاسخ
سلامتی تاج سلطان و رفقا بنازمت ببینیم تا کجا همه چی را به سخره میگیرید و فوتبال مملکت را نابود میکنید
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