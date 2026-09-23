حذف تیم ملی فوتبال امید با شکست سنگین/ افتضاح شاگردان عبدی مقابل کره شمالی
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال امید در آخرین دیدارش در رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز (چهارشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه «WAVE CARIYA» به مصاف کره شمالی رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
گلهای این دیدار را امیرحسین حسینزاده (دقیقه ۱۷) برای تیم ایران و چو کوک (دقیقه ۴۱)، میونگ سونگ (دقایق ۴۴ و ۵۱) و پاک چونگ سونگ (دقیقه ۶۸) برای کره شمالی به ثمر رساندند.
حسین عبدی برای این دیدار از ترکیب محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقینیا (۷۱- مسعود محبی)، سعید سحرخیزان، یوسف مزرعه (۵۲- اسماعیل قلیزاده)، امیرحسین حسینزاده (۵۲- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری (۴۶- قاسم لطیفی) استفاده کرد.
تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان در این دوره از رقابتها در گروه B با تیمهای امارات، چین و کره شمالی هم گروه بود که بازی نخست مقابل امارات را با پیروزی پشت سر گذاشت و مقابل چین به تساوی دست یافت. با این حال شکست مفتضحانه مقابل کره شمالی با تفاضل ۳ گل باعث شد تا این تیم شرق آسیایی هم ۴ امتیازی شود، اما با تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در رتبه دوم قرار بگیرد و راهی مرحله بعدی شود.
این شکست در شرایطی رقم خورد که فوتبال ایران سالهاست به موفقیتی دست پیدا نکرده و آخرین قهرمانی در بازیهای آسیایی هم مربوط به ۲۴ سال پیش است که سال ۲۰۰۲ بوسان کره جنوبی میزبان بود و تیم تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ جام قهرمانی را بالای سر برد.
چرا تیم رو میدین دست لنگیا
فقط بلدیم بگیم یوزهای ایرانی
با حرف زدن که کار درست نمیشه فقط تمرین و برنامه ریزی همون کاری که ژاپنی ها کردن که تو والیبال و فوتبال و ... توی دنیا و نه فقط در آسیا همه ازش بترسن!!