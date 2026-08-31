خودزنی در فدراسیون فوتبال برای ناامیدی تیم امید/ آشفتگی در مسیری که روشن نیست
اینکه فدراسیون فوتبال اردویی را هماهنگ میکند و سازمان لیگ بدون توجه به زمان برگزاری این اردو، هفته پنجم، ششم و هفتم را در آن برنامهریزی کرده، نشان دهنده آشفتگی و ناهماهنگی است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان با هدایت حسین عبدی در شرایطی باید راهی ژاپن شود و در مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا شرکت کند که هنوز درگیر یک مشکل قدیمی است. مشکلی که در تمام دورههای اخیر در خصوص این تیم وجود داشته و به دلایل مختلف اردوهای این تیم یا لغو میشود یا با حضور تمامی بازیکنان برگزار نمیشود.
تقویم مسابقات این تیم، به طور معمول با تقویم فیفا همخوانی ندارد و از همینرو بسیاری از باشگاهها حاضر نیستند که بازیکنان خود را خارج از تقویم فیفا به تیم ملی زیر ۲۳ سال بدهند. اتفاقی که این بار هم در تیم حسین عبدی رخ داد و در حالی که قرار بود اردوی این تیم از ۸ شهریورماه با حضور بازیکنان فراخوانده شده به اردو برگزار شود، اما تنها ۵ بازیکن وارد اردو شدند تا به دلیل حدنصاب نرسیدن تعداد بازیکنان، اردوی تیم امید لغو شود.
در خصوص لغو این اردو اما همه چیز به تقویم فیفا یا AFC برنمیگردد. بخشی از مشکل و معضل ایجاد شده، مربوط به آشفتگی مدیریتی فدراسیون فوتبال است که حتی نمیتواند زیرمجموعههای خودش را در راستای منافع فوتبال ملی هدایت کند. برنامهریزی مسابقات لیگ برتر به دلیل ۱۸ تیمی شدن لیگ این فصل و همچنین تعطیلی طولانیمدت نیم فصل به دلیل حضور تیم ملی در جام ملتهای آسیا، بسیار فشرده است و سازمان لیگ هم مجبور بوده مسابقات لیگ را با سرعت هرچه تمامتر برگزار کند. به همین دلیل است که برخلاف سالهای اخیر، لیگ با نظم بیشتر و البته فشردگی بالاتری برگزار میشود و تاکنون چهار هفته از مسابقات را برگزار کردهاند. با این حال چنین انتظاری وجود داشت وقتی تقویم مسابقات باشگاهی و ملی در میادین بینالمللی هم مشخص شده، سازمان لیگ که یکی از زیرمجموعههای فدراسیون فوتبال است، براساس منافع و مصالح تیمهای ملی تقویم مسابقات لیگ را تنظیم کند.
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حضور تیم ملی زیر ۲۳ سال در بازیهای آسیایی یا تیم ملی در جام ملتهای آسیا، اتفاقی نبوده که به یک باره رقم بخورد و تقویم این مسابقات از پیش تعیین شده بود. بنابراین اگر سازمان و تشکیلات منظمی در فدراسیون فوتبال و سازمانهای زیر مجموعهاش وجود داشت، با در نظر گرفتن تمامی مسابقات رسمی ملی و همچنین فیفادیها، برنامه لیگ برتر هم طوری طراحی میشد که آسیبی به تیمهای ملی و باشگاهی نرسد. به طور قطع این به هم ریختگی و آشفتگی که زمان برگزاری اردوی تیم امید و مسابقات لیگ با یکدیگر تداخل داشته، از دل فدراسیونی بیرون آمده که برای تیم امید اردویی تدارک دیده که همزمان بازیهای حساس لیگ هم در جریان است.
شاگردان حسین عبدی در گروه B باید به ترتیب با امارات، چین و کره شمالی در روزهای ۲۵ و ۲۹ شهریور و اول مهر ماه بازی کنند، اما لیگ برتر ایران در هفته هفتم تا ۲۲ شهریورماه فعال خواهد بود. در این بین، نباید این موضوع را نادیده گرفت که تقویم بینالمللی هم آسیبهای خود را به برنامههای تیم امید خواهد زد. چراکه استقلال و تراکتور در تاریخ ۲۳ شهریورماه و گلگهر در تاریخ ۲۴ شهریورماه در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا دو بازی خواهند داشت. یعنی تا شب اولین بازی ایران در بازیهای آسیایی، تیمهای باشگاهی درگیر مسابقات داخلی و قارهای هستند. در این بین میتوان ناهماهنگی میان AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) و OCA (شورای المپیک آسیا) را هم به وضوح دید که به عنوان دو نهاد ورزشی مهم در قاره، هماهنگی لازم را در این خصوص نداشتهاند. چون این تداخل فقط به مسابقات باشگاهی فوتبال ایران مربوط نمیشود و احتمالاً بسیاری از تیمها در کشورهای دیگر هم درگیر این تداخل زمانی هستند.
با تمام این اوصاف، آنچه انتظار میرفت در داخل این بود که بدون توجه به تقویم AFC و OCA، حداقل خودزنی صورت نگیرد. اینکه فدراسیون فوتبال اردویی را هماهنگ میکند و سازمان لیگ بدون توجه به زمان برگزاری این اردو، هفته پنجم، ششم و هفتم را در آن برنامهریزی کرده، نشان دهنده ناهماهنگی است. چراکه باشگاهها از نظر قانونی، اختیار بازیکنان را دارند و براساس قوانین بینالمللی فقط در فیفادی موظف هستند که بازیکنان خود را برای حضور در تیمهای ملی آزاد کنند. هرچقدر هم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بخواهند با قوانین و تبصرههای داخلی خود باشگاهها را مجبور به همکاری کنند، این اتفاق رخ نمیدهد و شرایط به طوری پیش میرود که حالا رقم خورده و اردوی تیم امید به دلیل عدم حضور بازیکنان در اردو، لغو میشود.