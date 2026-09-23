محسن نامجو پس از بازگشت به ایران، در گفت‌وگویی از تصویری که در تهران دیده ابراز شگفتی کرد و گفت از دیدن جوان‌ها، کتاب‌ها، پادکست‌ها، تئاتر و تغییراتی که در سبک زندگی و پوشش مردم رخ داده، «به پهنای صورت» گریه کرده است.

محسن نامجو: از حیرت در تهران و رنسانس فرهنگی تا حمله به رسانه‌های دوپهلو/ شهروند آزاد نیستم

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محسن نامجو که پس از نزدیک به دو دهه زندگی خارج از ایران، شهریورماه امسال به کشور بازگشت، در گفت‌وگویی تازه درباره تجربه حضور دوباره‌اش در تهران و آنچه در این مدت دیده، سخنان متفاوتی مطرح کرده است. نامجو پیش از بازگشت گفته بود که در مقطع فعلی، بودن در وطن و کنار خانواده و دوستانش برای او از ادامه فعالیت موسیقی و فرهنگی مهم‌تر است.

او در این گفت‌وگو درباره حال و هوای تهران گفت: «من هنوز از تصویر تهران سیر نشده‌ام. می‌توانم واقعاً تا اطلاع ثانوی هیچ کاری نکنم؛ فقط توی خیابان راه بروم، آدم‌ها را ببینم، به‌ویژه جوان‌ها را ببینم.»

نامجو سپس تصویری که از فضای فرهنگی جامعه دیده را این‌گونه توصیف کرد: «حیرت‌انگیز است؛ یک رنسانس فرهنگی عجیب در جریان است. تعداد چاپ کتاب، تعداد پادکست… تحلیل فوتبال، مسئله آزادی، آزادی‌هایی که در پوشش و جاهای دیگر به وجود آمده و تئاتر؛ به‌ویژه تئاتر را می‌گویم، به خاطر اینکه عشق خودم تئاتر است.»

او با اشاره به حضورش در تئاترهای تهران ادامه داد: «زیاد اجازه ندارم جاهای عمومی ظاهر شوم، ولی یکی دو باری که پیش آمد، هر بار به پهنای صورت اشک ریختم؛ فقط به خاطر اینکه تئاتر داشتم می‌دیدم در تهران.»

نامجو در ادامه درباره احساس خود از بازگشت به ایران گفت: «من دارم در خوابم زندگی می‌کنم. فکر می‌کردم این‌ها تا سیصد سال هم که بگذرد برایم پیش نمی‌آید، ولی دارد پیش می‌آید.»

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حمله تند نامجو به برخی رسانه‌ها

اما بخش دیگری از صحبت‌های نامجو به رسانه‌هایی اختصاص داشت که به گفته خودش، از یک سو درباره او و زندگی‌اش مطالبی منتشر می‌کنند و از سوی دیگر خود را طرفدار او می‌دانند.

او خطاب به این افراد گفت: «اون‌هایی که می‌شینید پشت لپ‌تاپ و شعر رو توی توییتر و فلان این‌ها می‌نویسید؛ شماها که نه پولش رو دارید بیایید کنسرت، نه جرئتش رو دارید، چون سکیوریتی سالن مثل موش می‌گیرد و می‌اندازتون بیرون.»

نامجو سپس خطاب خود را صریح‌تر متوجه برخی رسانه‌ها کرد و گفت: «هر کدوم شما که از طرف یه رسانه‌ای هستی که آتیش به زندگی من می‌زنه و از طرف دیگه فن نامجویی، غلط کردید که فن نامجویی.»

او حتی درباره احتمال حضور این افراد در کنسرت‌های آینده‌اش در خارج از ایران گفت: «اگر هر کدومتون رو در کنسرت‌هایی که در آینده خواهم داشت ببینم، در بیرون از ایران، واقعاً خودم شخصاً به اردنگی می‌اندازمتون بیرون. پول بلیتتونم عمداً پس نمی‌دیم، علیرغم اصولی که بنده دارم.»

نامجو در پایان این بخش از صحبت‌هایش با ادبیاتی تندتر گفت:«شماها روی هر بی‌شرفی رو سفید کردید. شما از هر بی‌شرفی، بی‌شرف‌ترید. اصلاً تو لیگ من نیستید شما.»

من یک شهروند آزاد نیستم

نامجو در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره شرایط شخصی خود پس از بازگشت به ایران صحبت کرد و گفت احساس نمی‌کند یک شهروند آزاد است.

او گفت: «یعنی همه‌چیز بنده، به قول انگلیسی، روی هِلد (hold)ه. یعنی من یک شهروند آزاد نیستم.»

نامجو با این حال گفت در حدی که بتواند دوستان و خانواده‌اش را ببیند، امکان زندگی در ایران را دارد:«به این حد آزادم که بتونم دوستام رو ببینم و خانواده‌ام رو ببینم.»

او همچنین درباره انتشار تصاویر مربوط به زندگی شخصی‌اش پس از بازگشت توضیح داد:«شاید هم هست که از روزی که اومدم، همون زندگی خصوصی خودمون رو عمداً بیشتر، برخلاف همیشه که از این کارها دوری می‌کردم، بیشتر به نمایش گذاشتم که خب همه ببینن که آقا، من با خانواده‌ام، با نوه خواهرم، با بچه‌ها، با برادرام می‌رم.»