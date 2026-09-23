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محسن نامجو: از حیرت در تهران و رنسانس فرهنگی تا حمله به رسانه‌های دوپهلو/ شهروند آزاد نیستم

محسن نامجو پس از بازگشت به ایران، در گفت‌وگویی از تصویری که در تهران دیده ابراز شگفتی کرد و گفت از دیدن جوان‌ها، کتاب‌ها، پادکست‌ها، تئاتر و تغییراتی که در سبک زندگی و پوشش مردم رخ داده، «به پهنای صورت» گریه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۳۶
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5273 بازدید
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۱۸
محسن نامجو
 
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محسن نامجو که پس از نزدیک به دو دهه زندگی خارج از ایران، شهریورماه امسال به کشور بازگشت، در گفت‌وگویی تازه درباره تجربه حضور دوباره‌اش در تهران و آنچه در این مدت دیده، سخنان متفاوتی مطرح کرده است. نامجو پیش از بازگشت گفته بود که در مقطع فعلی، بودن در وطن و کنار خانواده و دوستانش برای او از ادامه فعالیت موسیقی و فرهنگی مهم‌تر است.
 
او در این گفت‌وگو درباره حال و هوای تهران گفت: «من هنوز از تصویر تهران سیر نشده‌ام. می‌توانم واقعاً تا اطلاع ثانوی هیچ کاری نکنم؛ فقط توی خیابان راه بروم، آدم‌ها را ببینم، به‌ویژه جوان‌ها را ببینم.»
 
نامجو سپس تصویری که از فضای فرهنگی جامعه دیده را این‌گونه توصیف کرد: «حیرت‌انگیز است؛ یک رنسانس فرهنگی عجیب در جریان است. تعداد چاپ کتاب، تعداد پادکست… تحلیل فوتبال، مسئله آزادی، آزادی‌هایی که در پوشش و جاهای دیگر به وجود آمده و تئاتر؛ به‌ویژه تئاتر را می‌گویم، به خاطر اینکه عشق خودم تئاتر است.»
 
او با اشاره به حضورش در تئاترهای تهران ادامه داد: «زیاد اجازه ندارم جاهای عمومی ظاهر شوم، ولی یکی دو باری که پیش آمد، هر بار به پهنای صورت اشک ریختم؛ فقط به خاطر اینکه تئاتر داشتم می‌دیدم در تهران.»
 
نامجو در ادامه درباره احساس خود از بازگشت به ایران گفت: «من دارم در خوابم زندگی می‌کنم. فکر می‌کردم این‌ها تا سیصد سال هم که بگذرد برایم پیش نمی‌آید، ولی دارد پیش می‌آید.»
 
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 بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال

 

حمله تند نامجو به برخی رسانه‌ها

 
اما بخش دیگری از صحبت‌های نامجو به رسانه‌هایی اختصاص داشت که به گفته خودش، از یک سو درباره او و زندگی‌اش مطالبی منتشر می‌کنند و از سوی دیگر خود را طرفدار او می‌دانند.
 
او خطاب به این افراد گفت: «اون‌هایی که می‌شینید پشت لپ‌تاپ و شعر رو توی توییتر و فلان این‌ها می‌نویسید؛ شماها که نه پولش رو دارید بیایید کنسرت، نه جرئتش رو دارید، چون سکیوریتی سالن مثل موش می‌گیرد و می‌اندازتون بیرون.»
 
نامجو سپس خطاب خود را صریح‌تر متوجه برخی رسانه‌ها کرد و گفت: «هر کدوم شما که از طرف یه رسانه‌ای هستی که آتیش به زندگی من می‌زنه و از طرف دیگه فن نامجویی، غلط کردید که فن نامجویی.»
 
او حتی درباره احتمال حضور این افراد در کنسرت‌های آینده‌اش در خارج از ایران گفت: «اگر هر کدومتون رو در کنسرت‌هایی که در آینده خواهم داشت ببینم، در بیرون از ایران، واقعاً خودم شخصاً به اردنگی می‌اندازمتون بیرون. پول بلیتتونم عمداً پس نمی‌دیم، علیرغم اصولی که بنده دارم.»
 
نامجو در پایان این بخش از صحبت‌هایش با ادبیاتی تندتر گفت:«شماها روی هر بی‌شرفی رو سفید کردید. شما از هر بی‌شرفی، بی‌شرف‌ترید. اصلاً تو لیگ من نیستید شما.»
 

من یک شهروند آزاد نیستم

 
نامجو در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره شرایط شخصی خود پس از بازگشت به ایران صحبت کرد و گفت احساس نمی‌کند یک شهروند آزاد است.
 
او گفت: «یعنی همه‌چیز بنده، به قول انگلیسی، روی هِلد (hold)ه. یعنی من یک شهروند آزاد نیستم.»
 
نامجو با این حال گفت در حدی که بتواند دوستان و خانواده‌اش را ببیند، امکان زندگی در ایران را دارد:«به این حد آزادم که بتونم دوستام رو ببینم و خانواده‌ام رو ببینم.»
 
او همچنین درباره انتشار تصاویر مربوط به زندگی شخصی‌اش پس از بازگشت توضیح داد:«شاید هم هست که از روزی که اومدم، همون زندگی خصوصی خودمون رو عمداً بیشتر، برخلاف همیشه که از این کارها دوری می‌کردم، بیشتر به نمایش گذاشتم که خب همه ببینن که آقا، من با خانواده‌ام، با نوه خواهرم، با بچه‌ها، با برادرام می‌رم.»
 
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از نزدیک به دو دهه، از همان زمان اعلام تصمیم او در شهریورماه با واکنش‌های مختلف همراه شد. او پیش از ورود به ایران نیز اعلام کرده بود که از زندگی در غربت خسته شده و حضور در کنار خانواده و دوستانش برایش اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
 
حالا این خواننده پس از حضور دوباره در تهران، تصویری متفاوت از تجربه شخصی خود از شهر، فضای فرهنگی و زندگی اجتماعی مردم ارائه کرده و از این همه نغییر ابراز شگفتی کرده است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
16
32
پاسخ
نان به نرخ روز خور،،حذب باد،،اگر از اول می موندی درست بود،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
نونش رو باید به نرخ روز بخوره دیگه. فرقی هم نداره برای کی و کدوم کشور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
هرگز به کسی که به وطن بر می گردد نباید این حرف را بزنید هر کسی که بازگردد خوش آمده است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
گرانی‌ها تهران را هم دیدی؟
بی ارزشی پول ملی و تورم وحشتناک را چطور؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
18
30
پاسخ
ببخشید پوشش چه فرقی کرده من که همان لباسهایی رو میپوشیدم که قبلا میپوشیدم ... ؟؟
اگر منظور ایشان حجاب بانوان است که با اجرا قانون عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس خیلی اصرار بر اجرای آن دارند دوباره شرایط حجاب را به شرایط 5 6 سال قبل باز خواهند گرداند .
خیابانها هم که مثل گذشته پر از آلودگی و شلوغی است . فقط یک سری خودروی بی کیفیت خارجی به مردم بدبخت ایران چند برابر قیمت فروخته اند که مجبورند فقط از انها استفاده کنند باقی خودروهای ایرانی هم که همان خودروهای آشغال 20 30 سال گذشته بوده است . یکسری رانت خور و آقا زاده هم و شهروند درجه 1 هم که مثل گذشته همان خودروهای لوکس چند صد میلیاردی و چند ده میلیاردی رو سوار میشوند ؟؟
ببخشید چی تغییر کرده ؟ اینا که 15 20 سال پیش هم بود ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
10
26
پاسخ
محسن نامجو فرد بدی بوده هست و خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
11
28
پاسخ
دید از نام جو بودن به جایی نرسید حالا شده نان جو.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
خیلی باحال بود باریکلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
9
25
پاسخ
محسن نامجو چه در ایران باشد چه در خارج از ایران فردی سودجو است و شخصیت نامطلبوش ربطی به مکان زندگی‌اش ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
5
26
پاسخ
محسن نانجو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
26
21
پاسخ
محسن نامجو هر کسی که هست ایرانی است و وطن خود را دوست دارد و به هیچ احدی هم ربطی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
12
8
پاسخ
از مسئولین محترم تقاضا داریم محسن نامجو هرچه سریعتر بازداشت و درنهایت دیپورت شود چون معلوم نیست برای چه هدف شومی به ایران بازگشته است.
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
10
پاسخ
رنسانس فرهنگی یعنی بیشتر کتاب بخوانیم و فیلم های با کیفیت تر ببینیم نه محتوای زرد. کتابخوانی که در ایران جایی ندارد سینما هم که چیزی در چنته ندارد. نماش خانگی هم همین طور. اکثر افراد سرشان در اینستاگرام است و اسنیتاگرام فارسی هم بیشتر محتوای زرد تولید می کند. ایشان درک درستی از فرهنگ و پیشرفت ندارد و فقط ظواهر را می بیند.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
9
پاسخ
آخر کپی و پرینت گرفتی یا نه ؟!!!!! بنده خدا زنت
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