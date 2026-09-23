پیام صریح ایران از نیویورک

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی درباره خبر مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک افزود: این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه حبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، آزادی دارایی‌های ایران، و... صورت گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در گفت وگویی با خبرنگاران ایرانی در نیویورک درباره دیدارها و نشست های امروز وزیر امور خارجه و شرکت در هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: امروز رسما اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی دبیرکل شروع شد و بعد از آن هم، تعداد قابل توجهی از کشورها، مواضع و نقطه نظرات کشورهای متبوعشان را بیان کردند.

بقائی تصریح کرد: در حاشیه مجمع عمومی، دکتر عراقچی دیدارهای دوجانبه ای با تعدادی از کشورها انجام دادند و هم از این فرصت برای مرور روابط دو جانبه با این کشورها و هم مشورت و رایزنی در مورد تحولات منطقه و بین المللی استفاده شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اساسا یکی از کارویژه های نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد همین است که کشورها می توانند در رابطه با موضوعات دو جانبه و هماهنگی هایی که لازم است در رابطه با تحولات بین المللی و منطقه ای انجام دهند با همدیگر گفتگو و مشورت می کنند.

واکنش وزارت خارجه ایران به ادعاها و اتهامات رئیس جمهوری آمریکا

بقائی با بیان اینکه طبیعتا حواشی ای هم وجود داشت، در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: یکی از این حواشی، سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا بود. حواشی به این دلیل که سخنانی که رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، ادعاها و اتهامات تکراری بود و اینجا هم واقعا برداشتی که دیپلمات ها و هیات های نمایندگی خیلی از کشورها داشتند، همین بود که این سخنان ناشی از اقتدار نیست، ناشی از استیصال است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اینکه شما مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بزرگترین مجمع بین المللی را تبدیل به صحنه ای برای بیان حرف هایی کنید که همه آن مطلقا غیرقانونی است، خلاف حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک است، اینها نشانه اقتدار نیست.

بقائی گفت: اینکه کشوری را تهدید بکنید به حمله نظامی، اینها همه اعترافی است به ماهیت هیات حاکمه فعلی آمریکا و اعترافی است به ارتکاب جنایات بین المللی. هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیر امور خارجه در این نشست شرکت داشت.هیات جلسه را ترک کرد و طبق روال مرسوم یکی از دیپلمات نمایندگی (ایران نزد سازمان ملل) که مباحث را پیگیری می کنند، در جلسه حضور داشت.

صندلی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، سنگر ماست

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بحث هایی مطرح شده که چرا هیات نمایندگی ایران، کامل جلسه را ترک نکرده است. برای دیپلمات ها صندلی ایران، قداست دارد.

بقایی ادامه داد: صندلی ایران در جایی مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سنگر ماست و قطعا اگر قرار باشد ما بخاطر تندگویی و تندخویی و بدگویی دیگران بخواهیم این سنگر را ترک کنیم، حتما به وظیفه مان عمل نکرده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: من به همکار محترمم که مباحث مجمع عمومی را پوشش می دهد و امروز هم واقعا با صبر و متانت نشست ها را پیگیری کردند، از ایشان تقدیر می کنم و از دوستانی که خصوصا در فضای رسانه، غیرمنصفانه در این مورد قضاوت کردند، خواهش می کنم در نظر داشته باشند که همکاران ما باید در هر شرایطی وظیفه شان را انجام دهند.

بقائی تاکید کرد: ما حتما باید در چنین فضایی، تحولات را رصد کنیم و رویکردها و واکنش های کشورهای مختلف را در نظر داشته باشیم و به هر حال این بخشی از وظیفه دیپلمات هاست که در چنین نشست هایی حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنند و هر جا که لازم است، واکنش لازم را اتخاذ کنند.

واکنش به فضاسازی رسانه غربی درباره درخواست تدابیر حفاظتی ویژه

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت: نکته دیگری که امروز مطرح شد، خبری بود که یکی از رسانه های غربی منتشر کرد، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در خواست تدابیر حفاظتی ویژه برای هیات وزیر امور خارجه کرده است.

وی تصریح کرد: این هم از آن خبرسازی های عجیب و غریب بود بخاطر اینکه، آمریکا بعنوان دولت مقر سازمان ملل متحد وظایف روشنی طبق عهدنامه مقر دارد و کاری که در رابطه با حفاظت همه هیات های نمایندگی انجام می دهد، بخشی از وظایفش است و هر سال هم انجام می داده است.

بقایی گفت: در رابطه با ایران هم، نه هیچ درخواست خاصی بوده، صرفا به روال هر سال، ما اسامی و سطح هیات را به نمایندگی آمریکا اعلام کردیم و آنها هم طبق وظیفه ای که برعهده دارند، تدابیر لازم را اتخاذ کردند، بنابراین هیچ، اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاده است. در واقع، همان کاری را که هر سال انجام می دادند را بعنوان وظیفه دولت آمریکا در چارچوب عهدنامه مقر است، رسانه ای کردند، گویا اتفاق خاصی افتاده است.

هیات ایران دیدگاهها و شروط خود را خیلی صریح از طریق میانجی قطری اعلام کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت: بحث دیگری که مطرح شد و خیلی در رسانه های پیچید، موضوع هیات دیدار نمایندگی ایران با طرف آمریکایی بود. این هم خیلی روشن است. تعاملی که صورت گرفت، از طریق میانجی قطری بود، و در واقع، هیات نمایندگی ایران، دیدگاهها و شروط خودش را در واقع، به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجی ها به طرف آمریکایی منعکس کرد.

بقائی افزود: این هم باز مطلب جدیدی نبوده، قبلا هم در همین هفته اخیر، مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مباحث مرتبط با تنگه هرمز، امنیت منطقه، شروط ایران برای دیپلماسی بیان شده بود و امروز از فرصت حضور هیات نمایندگی کشورمان در نیویورک استفاده شد برای اینکه خیلی روشن این موارد به طرف آمریکایی منعکس شود.

منبع: ایرنا