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کد خبر:۱۳۹۵۶۰۲
کد خبر:۱۳۹۵۶۰۲
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نبض خبر

تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران

یکی از کانال‌های خبری رژیم اسرائیل تصاویری ادعایی از مزدوران مسلح موساد در ایران منتشر کرده که به ادعای این کانال در عملیات موساد در داخل ایران در جریان «جنگ ۴۰ روزه» نقش مستقیم داشتند. به ادعای این کانال این تصاویر تازه متعلق به عملیاتی که در آن با استفاده از پهپاد به برخی از نقاط نظامی و پدافندی حمله شده است. در بخشی از این تصاویر یک شخص ماسک پوش در حال هدایت وسیله‌ای مشاهده می‌شود و در بخش دیگری همان عنصر یک کلت مجهز به صداخفه کن دارد. این تصاویر در حالی منتشر شده که مقامات ارشد موساد به واسطه شکست در دستیابی به اهداف صهیونیست‌ها در حمله به ایران مجبور به استعفا شدند.
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