بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که مردان و زنان این سرزمین، با ایمان، ایثار، غیرت و فداکاری، برگ زرینی از تاریخ ایران اسلامی را رقم زدند.

دفاع مقدس تنها روایت هشت سال جنگ و نبرد نیست؛ روایت انسان‌هایی است که از آسایش و آرامش خود گذشتند تا امنیت و سربلندی این سرزمین مقدس، به بهای خون و ایثار آنان به دست آید؛ روایت شهیدانی که رفتند تا ایران بماند، رزمندگانی که مردانه ایستادند، جانبازانی که سال‌ها درد و رنج جراحت را با صبوری بر دوش کشیدند، آزادگانی که سال‌های سخت اسارت را با عزت و ایمان سپری کردند و خانواده‌های بزرگواری که عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه دفاع از وطن و آرمان‌هایشان تقدیم کردند.

در این ایام، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، شهدای مدافع امنیت و شهدای راه مقاومت را نیز گرامی می‌داریم؛ مردانی که در روز‌های سخت، جان خویش را سپر دفاع از مردم و سرزمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند و نامشان در دفتر پرافتخار ایثار و شهادت این ملت ماندگار شد.

یاد می‌کنیم از مادرانی که با چشمانی اشکبار، فرزندانشان را راهی جبهه کردند و سال‌ها چشم‌انتظار ماندند؛ از پدرانی که داغ جوان دیدند و صبورانه ایستادند؛ از همسرانی که سال‌های زندگی را با جای خالی عزیزانشان سپری کردند، و از فرزندانی که پدرانشان را در قاب یک عکس به یادگار دارند. آنان نیز بی‌تردید بخشی از حماسه بزرگ دفاع مقدس‌اند؛ چرا که پشت هر شهید، خانواده‌ای ایستاده بود که با صبر و ایمان، هزینه سنگین ایثار را پرداخت.

در این هفته دفاع مقدس، یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و نیز رهبر و امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، را گرامی می‌داریم و با احترام از همه مسئولان و فرماندهان شهیدی یاد می‌کنیم که در راه اسلام، انقلاب و ایران جان خویش را فدا کردند.

دفاع مقدس، دفتر بزرگی از ایثار و فداکاری است؛ دفتری که در هر صفحه آن نام انسان‌هایی نوشته شده که شاید امروز در میان ما نباشند، اما مرام، شجاعت، ایمان و فداکاری آنان همچنان در حافظه این ملت زنده است. آنان به ما آموختند که عزت یک ملت تنها با سخن حفظ نمی‌شود؛ گاهی باید برای حفظ آن از عزیزترین داشته‌های خویش گذشت.

امروز، در هفته دفاع مقدس، سر تعظیم فرود می‌آوریم در برابر مقام بلند شهدا و ایثارگران و با تمام وجود می‌گوییم: اگر امروز پرچم مقدس ایران عزیزمان بر فراز این سرزمین اسلامی در اهتزاز است، اگر این ملت در برابر سختی‌ها ایستاده و اگر نام ایران با سربلندی در تاریخ این سرزمین باقی مانده است، بخش بزرگی از آن مرهون خون پاک شهیدان و ایثار و فداکاری مردانی است که از جان خویش گذشتند.

بیاییم یاد شهدا را تنها به نام و تصویرشان محدود نکنیم؛ چرا که بهترین راه پاسداشت شهدا، ادامه دادن راه شهدا، حفظ اخلاق، انسانیت، وحدت، عزت، خدمت به مردم، دفاع از سربلندی ایران و پاسداری از ارزش‌هایی است که آنان برای آن جان خویش را فدا کردند.

درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی همه شهدای گرانقدر دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر، شهدای مدافع امنیت و شهدای راه مقاومت؛ درود بر رزمندگان دلاور، جانبازان سرافراز و آزادگان صبور؛ و درود بی‌پایان بر مادران، پدران، همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران که سال‌ها با عشق، صبر و استقامت، پرچم ایثار و انقلاب را برافراشته نگاه داشته‌اند.

» هفته دفاع مقدس گرامی باد «

این ایام پرافتخار را به مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان و آزادگان سرافراز و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند همه شهدای عزیز را با شهدای کربلا محشور فرماید و به خانواده‌های آنان صبر، عزت و سربلندی عطا نماید.



* رئیس شورای عالی تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان استان‌های کشور