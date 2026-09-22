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تابناک گزارش می‌دهد

دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!

رئیس جمهور آمریکا دیدار سه ساعته با ایران را سازنده توصیف کرده و از برگزاری دیدار دیگری در آینده خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۹۵
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5822 بازدید
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۲۳
عراقچی و ویتکاف

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مقامات واشنگتن دیداری ۳ ساعته با هیئتی از ایران برگزار کردند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: مقامات آمریکایی جلسه‌ای ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کردند که سازنده بود! کوشنر و ویتکاف در جلسه با ایرانی‌ها حضور داشتند.

او همچنین اعلام کرد: دیدار دیگری با ایران برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است!

وی همچنین گفت: ایران می‌خواهد با ما صحبت کند و امروز با ما تماس گرفته است!

به گزارش تابناک، از سویی دیگر شبکه «سی‌بی‌اس» به نقل از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ اعلام کرد که نشست با ایرانی‌ها به‌خوبی پیش رفته است.

ویتکاف گفت که اکنون احساس بسیار خوبی دارد.

دیدار ویتکاف با عراقچی در نیویورک

به گزارش تابناک، از سویی دیگر خبرگزاری صداوسیما گزارش داد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما با تایید دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نوشت: ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای این دیدار بوده است.

در این گزارش آمده است: مواضع قاطع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است.

بنا بر این گزارش، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است.

ترامپ:به نظرم با ایران به توافق خواهیم رسید

همچنین «دونالد ترامپ» روز سه‌شنبه در دیدار با اندی بورنهام، نخست‌وزیر انگلیس، در نیویورک گفت که مذاکرات و تماس‌ها با ایران در حال پیشرفت است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف وجود دارد.

ترامپ در این دیدار اظهار کرد: «به نظرم با ایران به توافق خواهیم رسید.» 

او افزود که مقام‌های ایرانی حتی همین امروز نیز با طرف آمریکایی گفت‌و‌گو کرده‌اند و به گفته او، این ارتباط در حال شکل‌گیری و پیشرفت است.

اظهارات ترامپ درباره احتمال توافق با ایران در حالی مطرح شده است که او پیش‌تر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیز از احتمال دستیابی به توافق با تهران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سخن گفته بود.

به گزارش تابناک، این تحولات در حالی است که یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به رویترز گفته است که ایران می‌تواند ظرف هفت روز تنگه هرمز را بازگشایی کند، مشروط بر اینکه ایالات متحده فشار نظامی خود را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند.

روز یکشنبه، فرماندهی مرکزی نیرو‌های مسلح ایران اعلام کرد که به این کشور اطلاع داده شده آمریکا با حمایت کشور‌های منطقه در حال آماده شدن برای ازسرگیری عملیات نظامی است و هشدار داد که چنین اقدامی با واکنش تهران «بدون محدودیت و ملاحظه» مواجه خواهد شد.

این مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است: «آمریکا باید اعلام کند که می‌خواهد این مسئله را از راه دیپلماتیک حل کند، این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کند و سپس بر سر یک جدول زمانی برای چگونگی پیشبرد این روند توافق شود.»

او افزود که هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد و اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده را در اختیار دارد.

این مقام به رویترز گفت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که صبح سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده است، در مقر سازمان ملل با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار نخواهد کرد.

این مقام ایرانی گفت جزئیات توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها میان تهران و واشنگتن می‌تواند در نیویورک و از طریق میانجی‌ها مورد بحث قرار گیرد. او توضیح داد که پیشنهاد ایران در ۱۶ سپتامبر از طریق میانجی‌ها به آمریکا ارائه شده است.

او گفت: «مجمع عمومی سازمان ملل یک فرصت طلایی برای آمریکا است تا به دیپلماسی بازگردد.»

این مقام افزود که اگر واشنگتن اقدامات ملموس و قابل مشاهده‌ای انجام دهد، تهران از احیای مسیر دیپلماتیک استقبال خواهد کرد.

به گزارش تابناک، پیش از این نیز «محسن رضایی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که «هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

رضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با الجزیره در ۱۹ سپتامبر گفته بود شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از طریق میانجی قطری به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است.

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برچسب ها
عباس عراقچی استیو ویتکاف مذاکرات ایران و آمریکا نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۳۰
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
17
39
پاسخ
از مذاکره و حمله بعد از اون درس نگرفتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
یکبار به خودت بگو شاید حمله به ایران بخاطر مذاکره نیست. واقعا شاید دلیل دیگه ای داشته باشه ، شاید هنوز آمریکا و اسرائیل و رفتار آنها را نشناخته ای
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
14
30
پاسخ
خالی بندی های ترامپ پایان ندارد
ذکر و فکر او فقط قیمت نفت و کاهش ان پیش از انتخابات امریکا است
دیدار مستقیم اجازه داشتند؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
28
پاسخ
حتما با ایران به توافق می رسید فقط گاهی ایران بمباران و ترور میشه و زیرساخت منفجر
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
24
33
پاسخ
یعنی خجالت نمیکشید با این قاتل و نماینده هاش سر یک میز نشستید خون بچه های میناب رو مذاکره کردید ؟!؟!/
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
ای کاش ، ماجرا اصلا به بچه‌های میناب نمی کشید
هیچک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
27
پاسخ
خدا خودش رحم کنه.
دو ماه مونده به انتخابات میان دوره ای، ببینیم استاد کاهنده قیمت نفت در صبح روزهای دوشنبه، کی تونه ناحی ترانپ میشه!؟
خدایا کمکمون کن من از جنگ و دادن جون و ... نمی ترسم ولی ولاه از اینا چرا!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
چرا از جنگ نمی ترسی همیشه از خدا عافیت دنیا و آخرت طلب کن نمی تونم دیدگاه اسلام به جنگ را توضیح بدم چون
منتشر نمیشه
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
22
7
پاسخ
ادعایی بیش نیست
احتمالا این خبر تکذیب خواهد شد چون طرف امریکا یی جز بدعهدی کاری نکرده و جنوب ایران را بعد از توافقنامه پاکستان ، بمباران مجدد کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
پروفسور !! این خبر بطور رسمی تایید شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
پس اینکه با آمریکا مذاکره کرده ، حتما یک ربات با شکل و شمایل عراقچی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
13
23
پاسخ
این بی شرف ها هر وقت میخوان حمله کنن این بازی رو پیش میکشن باید بسیار آماده تر از قبل بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
15
20
پاسخ
از قدیم گفتن تا سه نشه بازی نشه دوبار اول و دوم که جنگ شد بهنظرم خودتون رو برای جنگ سوم آماده کنید امیدوارم دولت پزشکیان برای سومین بار لااقل غافلگیر نشه!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
یعنی پدافند وظیفه دولته ؟
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
12
20
پاسخ
به نام خدا شروع شد از فردا دوهزارتا داستان سرهمین ملاقات درست میشه همین الان روزنامه کیهان دست بکار میشه سوژه برای فردا
خروسک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
12
23
پاسخ
بازم مذاکرات،،،بعدش جنگ،،،عراق چی دقت کن،،خون رهبر شهید فراموش نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
مگه جنگ با طاغوت بده
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