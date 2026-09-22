انتقاد مکرون از وضعیت صلح ادعایی برای فلسطینیان

سال گذشته ۱۲ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت ولی این شناسایی در حد حرف و روی کاغذ بود. برخی از صلح ادعایی در فلسطین صحبت می‌کنند ولی نگاه کنید به کرانه باختری که اتفاقی رخ داده است.

به گزارش تابناک، امانئول مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: حاکمیت و حقوق اساسی فلسطینیان زیر پا گذاشته می شود و کرانه باختری هر روز شاهد خشونت است و این درحالی است که حماس در این منطقه وجود ندارد.

بخش‌هایی از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در ادامه می‌آید:

سال گذشته ۱۲ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت ولی این شناسایی در حد حرف و روی کاغذ بود. برخی از صلح ادعایی در فلسطین صحبت می‌کنند ولی نگاه کنید به کرانه باختری که اتفاقی رخ داده است.

به آنچه که در کرانه باختری رخ می‌دهد نگاه کنید، به اسم چه چیزی این مسائل (خشونت و حملات صهیونیست ها) رخ می‌دهد، جنبش حماس هیچ وقت در این منطقه نبوده است.

در اسرائیل معتقدند که امنیت آن از رهگذر تجاوز و نقض حاکیمت کشورهای مجاور و منطقه می‌گذرد، این اشتباه خیلی بزرگی است. آن‌‌ها با این کار امنیت اسرائیل ‌را تضعیف کرده و آن را تهدید می‌کنند.

آنچه که به عنوان صلح در غزه مطرح می‌شود، صحنه‌ای است که باعث می‌شود همه ما احساس شرم کنیم.