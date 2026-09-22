پهپه لوسادا به کادر فنی تیم ملی اضافه شد
مربی بدنساز اسپانیایی، با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان به کادر فنی ملیپوشان اضافه شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۷| |
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به گزارش تابناک، پهپه لوسادا به کادر فنی تیم ملی اضافه شدبه گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پهپه لوسادا، مربی ۵۰ ساله اسپانیایی، با حضور در اردوی تیم ملی در ازبکستان فعالیت خود را بهعنوان عضو جدید کادر فنی آغاز کرد.
لوسادا در حوزه بدنسازی، آمادگی جسمانی و توانبخشی ورزشی فعالیت دارد و از دانشگاه اروپایی مادرید در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی فارغالتحصیل شده است.
مربی جدید تیم ملی همچنین دارای گواهینامه «پیشرفته» کمکمربیگری یوفا است و از اردوی ازبکستان در کنار سایر اعضای کادر فنی، ملیپوشان فوتبال ایران را همراهی خواهد کرد.
منبع: سایت فدراسیون فوتبال
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