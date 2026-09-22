پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از ساعت ۲۴ امشب پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو میشود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۲| |
6091 بازدید
به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از ساعت ۲۴ امشب به وقت محلی، فرودگاه بغداد پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمیدهد و به همین دلیل در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.
او گفت: سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پروازها وجود ندارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۱
با هر کشوری که با سیاستهای تحریمی آمریکای جنایتکار همراهی کنه باید مقابله به مثل کرد. والسلام
کشورهای مزدور بدبخت. انگار نه انگار استقلال مهمه.
خیلی بدبختید.
واقعا ایران و روسیه و چین و کره شمالی نوری در این دنیا تاریک بدبخت ها و مزدور شده هاست
خیلی بدبختید.
واقعا ایران و روسیه و چین و کره شمالی نوری در این دنیا تاریک بدبخت ها و مزدور شده هاست
هیچ هواپیمای عراقی حق استفاده از حریم هوایی ایران را ندارد و باید سرنگون شود
بسه دوران مفت خوری یکطرفه دو دهه ای اعراب عراق
بسه دوران مفت خوری یکطرفه دو دهه ای اعراب عراق
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟