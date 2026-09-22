سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از ساعت ۲۴ امشب پرواز‌های تهران به بغداد و مسقط لغو می‌شود.

پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از ساعت ۲۴ امشب به وقت محلی، فرودگاه بغداد پذیرش پرواز‌های ایرانی را انجام نمی‌دهد و به همین دلیل در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پرواز‌هایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.

او گفت: سایر پرواز‌های خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پرواز‌ها وجود ندارد.