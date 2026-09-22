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پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از ساعت ۲۴ امشب پرواز‌های تهران به بغداد و مسقط لغو می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۲
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6091 بازدید
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۱۱
پروازهای خارجی

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از ساعت ۲۴ امشب به وقت محلی، فرودگاه بغداد پذیرش پرواز‌های ایرانی را انجام نمی‌دهد و به همین دلیل در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پرواز‌هایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.

او گفت: سایر پرواز‌های خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پرواز‌ها وجود ندارد.

 

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برچسب ها
سازمان هواپیمایی پروازهای خارجی بغداد عمان مسقط ایرلاین های ایرانی لغو پروازها
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واکنش به خبر لغو پروازهای ایران و عراق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
7
پاسخ
پرواز آنها به ایران را هم لغو کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ای بابا
امین علیزاده حداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
10
پاسخ
با هر کشوری که با سیاستهای تحریمی آمریکای جنایتکار همراهی کنه باید مقابله به مثل کرد. والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
بقیه کشور ها هم همچنین؟
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
11
پاسخ
کشورهای مزدور بدبخت. انگار نه انگار استقلال مهمه.
خیلی بدبختید.
واقعا ایران و روسیه و چین و کره شمالی نوری در این دنیا تاریک بدبخت ها و مزدور شده هاست
ناشناس
|
India
|
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
10
پاسخ
هیچ هواپیمای عراقی حق استفاده از حریم هوایی ایران را ندارد و باید سرنگون شود
بسه دوران مفت خوری یکطرفه دو دهه ای اعراب عراق
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
2
پاسخ
ای وای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
8
پاسخ
جالبه که این وضعیت چندین بار تکذیب شده بود
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
9
پاسخ
عراق الزیدی هزینه این موارد را باید پرداخت کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
7
پاسخ
برادران عراقی
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