عکس: انتشار برای اولین بار: شهید ابومهدی المهندس در لباس سپاه

تصویری از شهید ابو مهدی المهندس در لباس سپاه پاسداران با گروهی از مجاهدان، همراه با تصویری از امام خمینی، در دوران جنگی که رژیم بعثی صدام بر دو ملت عراق و ایران تحمیل کرد.

به گزارش تابناک، تصویری از شهید ابو مهدی المهندس در لباس سپاه پاسداران با گروهی از مجاهدان، همراه با تصویری از امام خمینی، در دوران جنگی که رژیم بعثی صدام بر دو ملت عراق و ایران تحمیل کرد.