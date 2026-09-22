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عکس: انتشار برای اولین بار: شهید ابومهدی المهندس در لباس سپاه

تصویری از شهید ابو مهدی المهندس در لباس سپاه پاسداران با گروهی از مجاهدان، همراه با تصویری از امام خمینی، در دوران جنگی که رژیم بعثی صدام بر دو ملت عراق و ایران تحمیل کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۱
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4326 بازدید
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ابومهدی المهندس

به گزارش تابناک، تصویری از شهید ابو مهدی المهندس در لباس سپاه پاسداران با گروهی از مجاهدان، همراه با تصویری از امام خمینی، در دوران جنگی که رژیم بعثی صدام بر دو ملت عراق و ایران تحمیل کرد.

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برچسب ها
ابومهدی المهندس دفاع مقدس هفته دفاع مقدس سپاه جبهه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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4
پاسخ
رحمت الله علیه
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