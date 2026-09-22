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ساعت کاری ادارات و بانک‌ها از فردا تغییر می‌کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های ملی و استانی از فردا خبر داد و گفت: ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود. همچنین مادران دارایی فرزند زیر شش سال می‌توانند از شناورسازی ساعت کاری بهره‌مند شوند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۹
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4266 بازدید
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رفیع زاده

به گزارش تابناک، علاالدین رفیع‌زاده با اشاره به جزئیات اجرای این تصمیم اظهار کرد: از فردا ساعت کاری تمام دستگاه‌های ملی و استانی از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها باید خدمات خود را به مردم ارائه دهند و ارائه خدمات نباید پیش از پایان ساعت کاری متوقف شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای مثال اگر ساعت شروع فعالیت بانک‌ها ۸ صبح اعلام شده است باید تمهیدات لازم به گونه‌ای باشد که ارائه خدمات از همان ساعت آغاز شود و کارکنان در صورت نیاز پیش از آن در محل کار حاضر شوند تا خدمت‌رسانی از ساعت مقرر امکان‌پذیر باشد.

رفیع‌زاده همچنین از پیش‌بینی تسهیلاتی برای بانوان دارای فرزند خردسال خبر داد و گفت: بانوانی که فرزند زیر شش سال دارند یا فرزندانشان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند می‌توانند از ظرفیت شناوری ساعت کاری استفاده کنند.

وی با اشاره به هدف اجرای این تغییر ساعت کاری در راستای مدیریت مصرف انرژی ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند متناسب با ساعت کاری، مصرف برق و انرژی خود را مدیریت کنن. به این معنا که تجهیزات گرمایشی و سایر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی همزمان با آغاز ساعت کاری فعال شوند و یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری نیز خاموش شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از این قاعده مستثنی هستند و مطابق ضوابط و شرایط کاری خود فعالیت خواهند کرد.

رفیع‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به شکل مطلوب اجرا شود.

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سازمان اداری و استخدامی ادارات ساعت کاری اول مهر تغییر ساعت کار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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United States of America
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۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
تو اینجا اول ده ها جلسه مجلس گذاشت تا تصویب کرد بعد ده ها جلسه گذاشت لغو کرد جالبیش اینجاست لغو کردن بعد هر اداره ای ساعت خودش رو داره
ناشناس
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Finland
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۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
آخه این چه ساعت کاریه؟ همه جای دنیا ادارات و بانکها تا ساعت 5 بعدازظهر کار می کنند اینجا تا ساعت یک
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