حال مادر ماکان خوب نیست؛ علت: اول مهر!
مادر «ماکان نصیری» دانش آموز شهید در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در بیمارستان بستری شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۴| |
4795 بازدید
به گزارش تابناک، پدر «ماکان نصیری» دانش آموز کودکی که در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، به شهادت رسید، درباره مادر ماکان گفت که چند روز است حال خوشی ندارد و مجبور شده برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. علت این موضوع آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن اول مهر بوده است!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
خداوند به تمام داغداران صبر عطا کند ایشالا خداوند به مادر ماکان صبر عطا کند داغ عزیز سخت هست
داغ سنگین خدا به همه پدر و مادرای مدرسه میناب صبر صبر صبر عطا نماید
دردیست که هیچکس نمیتواند تصور کند کاش خدای مهربانی آرامش به ایشان بدهند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟