حال مادر ماکان خوب نیست؛ علت: اول مهر!

مادر «ماکان نصیری» دانش آموز شهید در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در بیمارستان بستری شد.

به گزارش تابناک، پدر «ماکان نصیری» دانش آموز کودکی که در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، به شهادت رسید، درباره مادر ماکان گفت که چند روز است حال خوشی ندارد و مجبور شده برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. علت این موضوع آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن اول مهر بوده است!