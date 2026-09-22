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حال مادر ماکان خوب نیست؛ علت: اول مهر!

مادر «ماکان نصیری» دانش آموز شهید در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در بیمارستان بستری شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۴
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4795 بازدید
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۱۱
ماکان نصیری

به گزارش تابناک، پدر «ماکان نصیری» دانش آموز کودکی که در حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه میناب، به شهادت رسید، درباره مادر ماکان گفت که چند روز است حال خوشی ندارد و مجبور شده برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. علت این موضوع آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن اول مهر بوده است!

 

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مدرسه میناب دانش آموزان شهادت ماکان نصیری اول مهر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
5
پاسخ
شرم باد بر مذاکره کنندگان و لاله مرزبان ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
5
پاسخ
خوبه برن یک سفر زیارتی کربلایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
7
پاسخ
فقط مادر ماکان نیست حال خیلی از پدران و مادران خوب نیست
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
6
پاسخ
خداوند به تمام داغداران صبر عطا کند ایشالا خداوند به مادر ماکان صبر عطا کند داغ عزیز سخت هست
ح.ب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
6
پاسخ
خداوند بهشون صبر بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
7
پاسخ
داغ سنگین خدا به همه پدر و مادرای مدرسه میناب صبر صبر صبر عطا نماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
10
پاسخ
لعنت بر ترامپ بی شرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
9
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
7
پاسخ
دردیست که هیچکس نمیتواند تصور کند کاش خدای مهربانی آرامش به ایشان بدهند
فقط خدااااا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
1
پاسخ
خوب دوباره بروند اونجایی که آوارها و خاک ها ی مدرسه را ریختند بگردند چند تا سگ ببرند بو کنه احتمالا جنازه ماکان اونجا باشه پیدا بشه اینجوری مادر ماکان هم آرام میشه والا خدا این ترامپ حروم زاده و لعنت کنه
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