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پادشاه اردن: جهان باید در برابر سیاست‌های اسرائیل بایستد

پادشاه اردن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به پیامدهای حل‌نشدن درگیری در فلسطین و تداوم اقدامات اسرائیل هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۲
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پادشاه اردن

به گزارش تابناک، ملک عبدالله دوم عصر امروز سه شنبه در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار ایستادگی جهان در برابر سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری شد و درباره پیامدهای حل‌نشدن درگیری در فلسطین و تداوم اقدامات اسرائیل هشدار داد.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد درگیری در فلسطین بدون راه‌حل باقی بماند و نباید با نقض حقوق فلسطینیان به‌عنوان مساله‌ای موقت برخورد کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که وضعیت میدانی در حال تغییر است.

پادشاه اردن افزود: شهرک‌سازی، خشونت و آوارگی عواملی هستند که تغییرات بنیادینی را در این منطقه تحمیل می‌کنند و این سیاست اسرائیل باید با واکنش جامعه جهانی مواجه شود.

پادشاه اردن با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تصریح کرد: شواهد درباره نقض‌ها در غزه قاطع است؛ از جمله شمار قربانیان و هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها.

ملک عبدالله دوم همچنین گفت، دولت اسرائیل طرح ترامپ را اجرا نمی‌کند و تلاش دارد حضور فلسطینیان را از بین ببرد و واقعیت جدیدی را در غزه تحمیل کند.

وی تأکید کرد تصرف اراضی، اعمال محدودیت علیه فلسطینیان و خشونت در قبال آنان به واقعیتی تبدیل شده که دولت اسرائیل در برابر آن نظاره‌گر است.

وی همچنین نسبت به تلاش دولت اسرائیل برای معرفی این مناقشه به‌عنوان یک درگیری دینی هشدار داد و تأکید کرد که این مسئله، یک درگیری دینی نیست.

پادشاه اردن در ادامه گفت، در موارد مرتبط با اسرائیل، تصمیمات بین‌المللی همچنان روی کاغذ باقی می‌مانند، هیچ تحریمی علیه آن اعمال نمی‌شود و این رژیم از مجازات مصون می‌ماند.

وی با اشاره به گسترش حضور و اقدامات اسرائیل در منطقه، آن را خطری بزرگ توصیف کرد و گفت اسرائیل در نبود نقش مؤثر جامعه بین‌المللی به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

ملک عبدالله دوم همچنین گفت، اسرائیل به رویکرد تهاجمی خود ادامه می‌دهد و اقدامات آن در جنوب سوریه نیز تشدید شده است.

وی در پایان تأکید کرد، اردن برای حفظ وضعیت موجود در مقدسات اسلامی و مسیحی شهر قدس تلاش خواهد کرد.

هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در حالی در نیویورک آغاز شده است که تداوم درگیری‌ها و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله جنگ در غرب آسیا و اروپا، در صدر نگرانی‌های جامعه جهانی قرار دارد.

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برچسب ها
اردن ملک عبدالله دوم پادشاه اردن سازمان ملل سخنرانی مجمع عمومی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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پاسخ
خدایا، چی تو سرش خورده؟ چی میگه؟
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