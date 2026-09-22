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ترامپ توافق آمریکا، دانمارک و گرینلند را امضا کرد

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه توافق با دانمارک و گرینلند را با هدف تقویت حضور نظامی آمریکا در این جزیره امضا کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۱
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ترامپ

به گزارش تابناک، به نوشته آسوشیتدپرس، این توافق که روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به امضا رسید، چند روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ از توافقی برای تقویت حضور نظامی آمریکا در این جزیره خبر داد.

ترامپ پیش‌تر بارها تمایل خود را برای تبدیل شدن گرینلند به بخشی از ایالات متحده ابراز کرده و دانمارک را به تصرف این قلمرو نیمه‌خودمختار تهدید کرده بود.

مقام‌های آمریکا، گرینلند و دانمارک ماه‌ها پشت درهای بسته مذاکره کردند و به دنبال راهکارهایی برای رسیدگی به برخی نگرانی‌های امنیتی ترامپ درباره این جزیره غنی از مواد معدنی بودند.

طرح‌های ترامپ درباره گرینلند باعث ایجاد تنش در روابط داخل ناتو شد و «مت فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک هشدار داد که تصرف گرینلند توسط آمریکا به معنای پایان ائتلاف آتلانتیک شمالی خواهد بود.

این رویارویی حدود ۵۶ هزار نفر ساکن گرینلند را نگران کرد و میان آمریکا و دانمارک و شرکای آن در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کرد؛ کشورهایی که در واکنش، تمرین‌های امنیتی و حمایت مالی خود از این جزیره را افزایش دادند.

ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، اطلاعات محدودی درباره جزئیات این توافق ارائه کرد و گفت: «ما فورا روند ایجاد حضور نظامی گسترده در مکان‌های مناسب را آغاز خواهیم کرد؛ از جمله ساخت دو پایگاه نظامی بسیار بزرگ».

پارلمان دانمارک سال گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد در خاک دانمارک پایگاه‌های نظامی ایجاد کند؛ اقدامی که توافق نظامی سال ۲۰۲۳ با دولت «جو بایدن» را گسترش می‌دهد؛ توافقی که دسترسی گسترده نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های هوایی در دانمارک را فراهم کرده بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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دانمارک آخرش وا داد
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