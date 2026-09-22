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در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

پشت پرده جلسه 3 ساعته میدری با استیضاح‌کنندگان / وزیر کار از قطار دولت پیاده شد؟

میدری امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس به پرسش‌های نمایندگان استیضاح‌کننده درباره عملکرد صندوق‌ها، کالابرگ و انتصابات پاسخ داد؛ حالا نوبت هیئت‌رئیسه مجلس است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۶۵
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پشت پرده جلسه 3 ساعته میدری با استیضاح‌کنندگان / استیضاح وزیر کار به کجا رسید؟

به گزارش تابناک، طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از طی فراز و فرودهای مختلف، امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مرحله تازه‌ای شد؛ جایی که نمایندگان استیضاح‌کننده فرصت یافتند محورهای مورد نظر خود را به‌صورت مستقیم با وزیر در میان بگذارند و میدری نیز به تفصیل به پرسش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده پاسخ داد.

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح جزئیات جلسه امروز گفت که نمایندگان استیضاح‌کننده در کمیسیون حاضر شدند و دیدگاه‌ها و محورهای مورد نظر خود را مطرح کردند.

به گفته او، تعداد نمایندگان حاضر در جمع استیضاح‌کنندگان قابل توجه است و در مقاطع مختلف، گروه‌های متعددی با محورهای متفاوت موضوع استیضاح را دنبال کرده‌اند.

از عملکرد صندوق‌ها تا شرکت‌های زیرمجموعه

جعفری‌آذر درباره مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در جلسه امروز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از انتقادهای نمایندگان به عملکرد صندوق‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی‌گشت؛ از جمله صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری. در این بخش، عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها، از جمله شستا و مجموعه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موضوعاتی همچون سود و زیان این شرکت‌ها، نحوه عملکرد آنها و همچنین برخی گزارش‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد منابع، از جمله مواردی بوده که نمایندگان استیضاح‌کننده در جلسه امروز مطرح کرده‌اند.

به گفته جعفری‌آذر، بخشی از انتقادها نیز ناظر بر عملکرد شرکت‌هایی بوده که در حوزه‌های استانی فعالیت دارند و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، درباره نحوه مدیریت و عملکرد آنها مسائل و ایرادهایی را مطرح کرده‌اند.

کالابرگ و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان روی میز استیضاح

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در جلسه، موضوع کالابرگ الکترونیکی بود. جعفری‌آذر گفت که نمایندگان درباره افزایش نیافتن مبلغ کالابرگ و همچنین ایرادهای موجود در دهک‌بندی خانوارها پرسش‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. در کنار این موضوع، برخی مسائل ملی مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز در جلسه مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این مسائل نشان می‌دهد بخشی از محورهای استیضاح، صرفاً به عملکرد مدیریتی وزارتخانه یا شرکت‌های زیرمجموعه آن محدود نبوده و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی حوزه رفاه اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.

انتقاد به انتصابات و صلاحیت مدیران شرکت‌ها

بخش دیگری از مباحث مطرح‌شده در جلسه کمیسیون اجتماعی، به نحوه انتصابات در مجموعه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داشت. آن‌طور که جعفری‌آذر روایت کرد، برخی نمایندگان درباره انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، موضوع ارتباطات شخصی به جای رعایت ضوابط و مقررات را مطرح کرده‌اند. همچنین در برخی موارد، نمایندگان نسبت به رعایت نشدن آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران و همچنین معیارهای مربوط به صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها انتقادهایی را بیان کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که در جلسه مورد اشاره قرار گرفته، مسائل مالی و مواردی از آنچه برخی نمایندگان «سوءاستفاده» یا ضعف مدیریتی در بعضی شرکت‌ها عنوان کرده‌اند، بوده است. البته این موارد در جلسه امروز در قالب محورهای استیضاح و انتقادهای نمایندگان مطرح شده و پاسخ‌های وزیر نیز در ادامه جلسه ارائه شده است.

میدری چه کرد؟

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی درباره واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتقادهای نمایندگان گفت که میدری در طول جلسه مطالب مطرح‌شده را یادداشت کرده و به محورهای مورد نظر نمایندگان پاسخ داده است.

به گفته جعفری‌آذر، جلسه از حدود ساعت یک‌ونیم ظهر آغاز شد و تا ساعت پنج ادامه پیدا کرد؛ بنابراین وزیر فرصت مبسوطی برای ارائه توضیحات و پاسخ به نمایندگان داشته است. اکنون با پایان این جلسه، کمیسیون اجتماعی باید جمع‌بندی خود را انجام داده و آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کند.

پشت پرده جلسه 3 ساعته میدری با استیضاح‌کنندگان / استیضاح وزیر کار به کجا رسید؟

تصمیم نهایی با هیئت‌رئیسه مجلس

جعفری‌آذر درباره گام بعدی این پرونده توضیح داد که کمیسیون اجتماعی پس از جمع‌بندی جلسه، گزارش خود را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او ممکن است در روزهای آینده انجام شود.

وی با اشاره به سازوکار قانونی استیضاح تأکید کرد که در صورت باقی ماندن حداقل نصاب قانونی امضاها، موضوع استیضاح مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون چند امضا برای استیضاح وجود دارد، گفت: تعداد نمایندگان استیضاح‌کننده بیش از حداقل نصاب قانونی است و گروه‌هایی از نمایندگان با محورهای مختلف در این موضوع حضور دارند.

او البته تأکید کرد که استیضاح‌کنندگان در چند گروه و با محورهای مختلف فعالیت می‌کنند و تعداد امضاها ممکن است با انصراف برخی نمایندگان تغییر کند.

حداقل ۱۰ امضا؛ شرط ادامه مسیر

جعفری‌آذر با اشاره به حداقل نصاب قانونی استیضاح وزیر در مجلس گفت: «حداقل باید ده نفر» از نمایندگان بر استیضاح باقی بمانند.

به گفته وی، اگر استیضاح‌کنندگان از ادامه کار منصرف شوند و تعداد امضاها به زیر حداقل قانونی برسد، طبیعتاً استیضاح منتفی خواهد شد؛ اما اگر حداقل ۱۰ امضا همچنان حفظ شود، هیئت‌رئیسه مجلس موظف است مطابق قانون، روند استیضاح را ادامه دهد.

او درباره ادامه این روند گفت که در صورت باقی ماندن نصاب قانونی، موضوع در صحن مجلس مطرح خواهد شد و وزیر نیز مطابق مقررات فرصت خواهد داشت در صحن علنی به محورهای استیضاح پاسخ دهد.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، بنابراین جلسه امروز را نمی‌توان پایان کار استیضاح میدری دانست؛ بلکه این جلسه مرحله بررسی و جمع‌بندی در کمیسیون تخصصی مجلس بوده و اکنون باید دید گزارش کمیسیون چه زمانی به هیئت‌رئیسه ارائه می‌شود و پس از آن، وضعیت امضاهای استیضاح‌کنندگان چگونه خواهد بود.

جعفری‌آذر با بیان اینکه به نظر او جمع‌بندی کمیسیون احتمالاً هفته آینده به هیئت‌رئیسه ارائه می‌شود، تأکید کرد که پس از آن، هیئت‌رئیسه مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس درباره ادامه روند پرونده اقدام خواهد کرد.

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برچسب ها
استیضاح میدری احمد میدری کمیسیون اجتماعی مجلس علی جعفری آذر استیضاح میدری در مجلس شستا صندوق های بازنشستگی
استیضاح میدری تصویب شد/ توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
20
پاسخ
مثلا چند درصد مردم پشت این استیضاح هستند . مجلس با پشتوانه ۴ درصد رای مردم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
4
پاسخ
مشخص شد که میدری به نماینده و معرفی شدگان نماینده ها پست مدیریتی نداده . مگر نماینده ها نمیدانند که وزیر خود سرانه نمیتونه رقم کالا برگ را کم و زیاد کنه. شاید هم نمیدانند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
همین مجلس 4 در صدی به دولت رای اعتماد داده اند و انها را وزیز کرده اند برخی به حرف بی منطق عادت دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
ناراحت نباش آقا تو‌تلاشت را کردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
این وزارت خانه نیاز به وزیری داره که اول به فکر کارمندان خودش باشد.خداوکیلی برید فیش های حقوقی کارمندان این وزارت را نگاه کنید متوجه میشوید.بعد از آن به فکر اجرای طرح های رفاهی و غیره باشد
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