عکس: دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضا
به گزازش تابناک، دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه منتشر شده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد و دلیر، جناب سردار سید مجید موسوی، حفظهالله و ایّده
بعدالتحیات و السلام؛
۱. بحمدالله، گزارش ارائهشده که قبلاً هم نسخهای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرمکننده و دلنشین است.
از مجاهدتهای خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشتهاید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.
امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی میشود انشاءالله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جلّ و علا برای صاحبان اخلاص قرار میدهند و انواع برکتها و پیروزیها.
۲. در مورد زنجیره تأمین، انشاءالله تلاشها ادامه یابد و گزارش آن مرتباً به اینجانب منعکس گردد.
۳. مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته مؤکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پربرکت سرورمان، عجّلاللهفرجهالشریف، امور سامان گیرد.
سید مجتبی خامنهای
۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵