عکس:‌ دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضا

به گزازش تابناک، دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه منتشر شده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد و دلیر، جناب سردار سید مجید موسوی، حفظه‌الله و ایّده

بعدالتحیات و السلام؛

۱. بحمدالله، گزارش ارائه‌شده که قبلاً هم نسخه‌ای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرم‌کننده و دلنشین است.

از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته‌اید؛ همچنان‌که رفتار مخلصین همواره این‌طور بوده است.

امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می‌شود ان‌شاءالله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جلّ و علا برای صاحبان اخلاص قرار می‌دهند و انواع برکت‌ها و پیروزی‌ها.

۲. در مورد زنجیره تأمین، ان‌شاءالله تلاش‌ها ادامه یابد و گزارش آن مرتباً به اینجانب منعکس گردد.

۳. مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته مؤکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پربرکت سرورمان، عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف، امور سامان گیرد.

سید مجتبی خامنه‌ای

۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵