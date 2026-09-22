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عکس:‌ دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضا

دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۶۳
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4974 بازدید
رهبرانقلاب

به گزازش تابناک، دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه منتشر شده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد و دلیر، جناب سردار سید مجید موسوی، حفظه‌الله و ایّده
بعدالتحیات و السلام؛

۱. بحمدالله، گزارش ارائه‌شده که قبلاً هم نسخه‌ای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرم‌کننده و دلنشین است.

از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته‌اید؛ همچنان‌که رفتار مخلصین همواره این‌طور بوده است.

امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می‌شود ان‌شاءالله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جلّ و علا برای صاحبان اخلاص قرار می‌دهند و انواع برکت‌ها و پیروزی‌ها.

۲. در مورد زنجیره تأمین، ان‌شاءالله تلاش‌ها ادامه یابد و گزارش آن مرتباً به اینجانب منعکس گردد.

۳. مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته مؤکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پربرکت سرورمان، عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف، امور سامان گیرد.

سید مجتبی خامنه‌ای
۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵

 

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رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای دستخط سید مجید موسوی فرمانده هوافضا
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