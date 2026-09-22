جنگنده اف ۱۶ ارتش آمریکا در آلمان سقوط کرد
رسانهها از سقوط یک فروند اف-۱۶ ارتش آمریکا در آلمان خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۶۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از آر تی ال، یک فروند جنگنده اف-۱۶ ارتش آمریکا بعدازظهر امروز سهشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی اشپانگدالم، واقع در منطقه ایفل آلمان سقوط کرد.
روزنامه تریریشر فولکسفروند با استناد به اطلاعات چندین منبع محرمانه، این حادثه را گزارش داد.
گفته میشود این سانحه در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده، جایی که یک اسکادران اف-۱۶ مستقر است، رخ داد.
طبق گزارشهای اولیه، خلبان هنگام وقوع حادثه در تلاش برای فرود بود.
تاکنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.
منبع: مهر
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